Pro Shots

NOS Voetbal • vandaag, 10:48 Koeman: 'Boek bij Oranje dicht voor Bergwijn na transfer naar Saudi-Arabië'

Bondscoach Ronald Koeman is niet van plan om Steven Bergwijn nog voor Oranje te selecteren, nu de aanvaller een transfer van Ajax naar het Saudische Al-Ittihad heeft gemaakt.

Op de vraag of het boek bij Oranje voor Bergwijn voor nu dicht is, geeft Koeman een behoorlijk duidelijk antwoord. "In principe wel, ja."

Eerder selecteerde Koeman Georginio Wijnaldum wel toen hij in de sportief laag aangeschreven Saudische competitie speelde. "Ik vind dat je dat niet met elkaar mag vergelijken", zei Koeman op een persconferentie in aanloop naar de komende Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina (7 september in Eindhoven) en Duitsland (10 september in Amsterdam).

"Gini ging die kant op omdat hij problemen had bij PSG en was toen al een stuk ouder. In het geval van Steven spreekt uit deze stap op 26-jarige leeftijd niet dat sportieve ambitie de boventoon voert."

1:04 Koeman: 'In principe is het boek dicht voor Bergwijn bij Oranje'

Er was geen overleg in de laatste dagen tussen Bergwijn en Koeman. "Hij had ook wel geweten wat mijn antwoord was, als hij het gevraagd had. Op zijn leeftijd zou ik het persoonlijk niet doen, maar je moet zijn beslissing respecteren."

Bergwijn speelde 35 interlands en maakte acht doelpunten. Op het EK in Duitsland had hij basisplaatsen in de wedstrijden tegen Roemenië (3-0 zege) en Turkije (2-1 zege).

Oranje bij de NOS Oranje speelt op zaterdagavond in Eindhoven tegen Bosnië en Herzegovina (20.45 uur) voor een nieuwe Nations League-editie. Volgende week dinsdag is Duitsland (20.45 uur) de tegenstander in de Johan Cruijff Arena. Die wedstrijd is ook voor de Nations League. Beide wedstrijden zijn live te zien op NPO 1 en via de site en app van de NOS. Ook wordt er een liveblog bijgehouden en wordt er op NPO Radio 1 integraal verslag gedaan.