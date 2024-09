Bergwijn vertrekt toch nog bij Ajax, Al-Ittihad maakt meer dan 20 miljoen over

Bergwijn kwam in 2022 voor meer dan 30 miljoen euro over van Tottenham Hotspur naar Ajax. De Nederlands international speelde 56 eredivisieduels voor de club, maakte 29 treffers en werd vorig seizoen zelfs aanvoerder.

Weinig speeltijd

Dit seizoen ging het een stuk minder voorspoedig met Bergwijn. Ajax-trainer Francesco Farioli leek het niet echt te zien zitten in de buitenspeler. Hij speelde slechts 14 minuten mee in de eerste twee eredivisiewedstrijden.

Wel stond hij één keer Europees in de basis, dat was in de terugwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok. In die wedstrijd was Bergwijn ook trefzeker.