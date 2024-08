Bergwijn geen aanvoerder Ajax meer, Farioli kiest voor Henderson

Steven Bergwijn is niet langer de aanvoerder van Ajax. Francesco Farioli heeft Jordan Henderson aangewezen als nieuwe captain. zo vertelde de coach na de wedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League.

"Ik heb er ook met Bergwijn over gesproken", zei Farioli. "Hij had er geen problemen mee."

Dit seizoen droegen in de eredivisie Steven Berghuis, tegen sc Heerenveen, en Remko Pasveer, tegen NAC Breda, de aanvoerdersband. In die wedstrijden was Henderson echter geen basisspeler.

Tegen Jagiellonia had Bergwijn, die vanwege het EK later aansloot in de voorbereiding, zijn eerste basisplek van het seizoen en was Henderson de aanvoerder. Na de wissel van de Engelsman gaf Henderson de band door aan Bergwijn.