NOS Voetbal • vandaag, 13:11 Kroes vindt transferperiode Ajax niet geslaagd en verwacht geen nieuwe spelers meer

Alex Kroes is niet tevreden over zijn eerste transferperiode als technisch directeur van Ajax. In gesprek met de NOS zegt hij dat hij zijn financiële en sportieve doelstellingen niet heeft gehaald.

Kroes meldde dat Ajax vandaag, op 'deadline day', hoogstwaarschijnlijk geen spelers meer gaat halen. Alleen als Steven Bergwijn nog wordt verkocht, komt de club "in allerijl" in actie.

Een vertrek van de overbodige Benjamin Tahirovic en Owen Wijndal zou onvoldoende financiële slagkracht opleveren.

Ontevreden

Op de vraag of hij tevreden is over het verloop van de afgelopen weken, is Kroes helder. "Nee. Ik heb niet aan mijn financiële en sportieve doelstellingen voldaan."

Ajax verkocht een handvol spelers, maar had er graag een stuk meer zien vertrekken. In de voorbereiding op het seizoen werden Borna Sosa, Silvano Vos, Tahirovic en Wijndal zelfs naar de beloften teruggezet.

"We wilden balans in de selectie en met een normaal aantal spelers gaan werken", aldus Kroes. "Dat hebben we met een kunstmatige ingreep nog proberen te bewerkstelligen."

"Het gaat niet om de kwaliteit van spelers, maar om de balans. Je wil iedereen in de selectie perspectief bieden: dat ze kunnen bijdragen aan winnen of verliezen."

Maar de kopers kwamen niet, of ze haakten af. "Ik heb vanochtend nog drie belletjes gehad. Even later werd er van twee alweer duidelijk dat dat 'm niet werd. Eén onderhandeling loopt nog een beetje."

Weghorst

Kroes kon door de slechte financiële situatie bij Ajax zelf weinig uitrichten op de transfermarkt. Hij haalde uiteindelijk drie spelers die direct van vaste waarde voor het eerste elftal kunnen zijn: Daniele Rugani, Bertrand Traoré en Wout Weghorst.

Met de komst van laatstgenoemde is Kroes heel gelukkig, hoewel Ajax met Brian Brobbey en Chuba Akpom al twee spitsen in de selectie had.

"Ik denk dat Ajax deze drie spitsen nodig heeft. We spelen in drie competities en ze kunnen elkaar scherp houden. Wout kan doelpunten maken en hij is iemand die zichzelf en mensen om zich heen beter wil maken. Hij kan een heel belangrijke rol spelen."

Hoewel de transferperiode dus niet is geslaagd, blijft de sportieve doelstelling voor Ajax onveranderd. "De top drie halen. Daar mag men mij nog steeds op afrekenen."