NOS Voetbal • vandaag, 06:55 Met blik op WK van 2026 begint voor Oranje een 'nieuwe periode' Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Voor Oranje start vandaag de voorbereiding op de vierde editie van de Nations League, met Bosnië en Herzegovina zaterdag als tegenstander in Eindhoven en Duitsland op dinsdag 10 september in Amsterdam.

Daarnaast is het ook "de start van een nieuwe periode", zoals bondscoach Ronald Koeman het beschreef bij het bekendmaken van de voorselectie. Het is het begin van de aanloop naar het WK van 2026, waar een vernieuwd en versterkt Oranje moet staan.

Afscheid van routiniers Blind, Wijnaldum en De Roon

De lessen van EK? Dat Oranje (zonder onder anderen Frenkie de Jong) geen top is. Dat Oranje in de breedte steeds sterker wordt, vooral op het middenveld. Dat nieuwe namen zich aandienen en dat het tijd was om afscheid te nemen van enkele routiniers.

Om te vernieuwen moet Koeman doorselecteren en in dat kader maakte hij In persoonlijke gesprekken duidelijk geen beroep meer te doen op routiniers Daley Blind (34), Georginio Wijnaldum (33) en Marten de Roon (33).

Blind besloot daarop zijn interlandloopbaan te beëindigen. Virgil van Dijk (33) is van dezelfde leeftijdscategorie, maar in de verdediger van Liverpool, de aanvoerder van Oranje bovendien, heeft Koeman voldoende vertrouwen in deze 'nieuwe' periode.

Strijd om de spitspositie zonder clubloze Depay

Memphis Depay is een ander geval. De spits is nog 'maar' 30 jaar en hard op weg naar de topscorerstitel aller tijden van het Nederlands elftal. Zijn gebrek aan speeltijd en blessuregevoeligheid hebben hem in de afgelopen twee jaar echter teruggeworpen.

Op het afgelopen EK was Depay aanvankelijk fit, maar kon hij niet overtuigen en het vertrouwen van Koeman niet belonen. Tot overmaat van ramp viel hij in de halve finale tegen Engeland geblesseerd uit. Een slecht teken: Depay heeft na zijn vertrek bij Atlético Madrid nog geen club.

Van Koeman moet Depay eerst een nieuwe club vinden om weer in aanmerking te komen voor Oranje. En voor een beschermde status als voorheen onder Koeman moet hij bij zij nieuwe club wel heel goed presteren. Die tijd lijkt voorbij.

De komende wedstrijden in de Nations League bieden voor Koeman een ideale kans om in de spits iets anders te proberen. De spoeling is echter dun. Joshua Zirkzee, die gisteren zijn eerste basisplaats had bij Manchester United, en Brian Brobbey krijgen vast een kans.

Luxe op middenveld met Gravenberch als surprise

De ontwikkelingen op het middenveld zijn positief. De afwezigheid van Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, De Roon, Quinten Timber en Mats Wieffer op het EK opende deuren voor anderen.

In Duitsland was Jerdy Schouten een openbaring, Xavi Simons liet bij vlagen zijn klasse zien, Tijjani Reijnders deed een schat aan ervaring op en dat gold ook voor Joey Veerman. Met Ryan Gravenberch durfde Koeman het op het EK nog niet aan.

De nieuwe Liverpool-coach Arne Slot bood Koeman de helpende hand. Onder Slot is de 22-jarige Gravenberch een van de controleurs op het middenveld en gisteren onderstreepte hij tegen Manchester United (0-3 winst) zijn goede vorm.

Selectie Nederlands elftal Keepers: Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Jorrel Hato (Ajax), Matthijs de Ligt (Manchester United), Jurriën Timber (Arsenal), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion) Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV) Aanvallers: Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Ajax), Joshua Zirkzee (Manchester United)

Als de Amsterdammer dit volhoudt, heeft Koeman er nóg een uitstekende optie bij. Het is luxe. Ook Koopmeiners, die een toptransfer naar Juventus maakte, en Wieffer, die overstapte naar Brighton & Hove Albion, gaan vooruit.

Het lijstje met Nederlanders bij aansprekende clubs groeit. Een goed teken. Net als Koopmeiners en Wieffer maakte Lutsharel Geertruida met zijn transfer naar RB Leipzig een sprong. En voor de van een zware knieblessure teruggekeerde verdediger Jurriën Timber begint het nu pas bij Arsenal.

Aké, Gakpo en Dumfries bij club op de bank

Koopmeiners (net transfer afgerond) en Wieffer (geblesseerd) zijn er nu niet bij. Dat geldt wel voor Feyenoorder Quinten Timber, die gif en dynamiek aan de groep toevoegt. Al is het middenveldplaatje pas compleet als Frenkie de Jong terugkeert van zijn enkelblessure.

Nog niet zorgwekkend, maar wel opvallend is de start van het seizoen van enkele andere sleutelspelers van Oranje. Nathan Aké (Manchester City), Cody Gakpo (Liverpool) en Denzel Dumfries (Internazionale) begonnen het seizoen bij hun clubs op de bank.

Bij afwezigheid van Blind en de geblesseerde Quilindschy Hartman kreeg de 18-jarige Jorrel Hato een oproep. Hato, tegenwoordig linksback bij Ajax, is meer een verdediger dan de gepasseerde Ian Maatsen, die er op het EK nog bij was maar geen speeltijd kreeg.

Naast Schouten verliet Micky van de Ven het EK met een plusje achter zijn naam. De verdediger van Tottenham Hotspur bracht als invaller passie en snelheid. Een serieuze kans lonkte, maar Van de Ven meldde zich gisteren geblesseerd af.

Op keepersgebied werden de verhoudingen op het EK duidelijk. Bart Verbruggen zette de concurrentie op achterstand. De 22-jarige keeper van Brighton is favoriet om onder de lat te staan van het vernieuwde Oranje richting het WK.