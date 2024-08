ANP Georginio Wijnaldum op het Europees kampioenschap

NOS Voetbal • vandaag, 13:07 Koeman doet geen beroep op De Roon en Wijnaldum, Depay moet eerst nieuwe club vinden

Bondscoach Ronald Koeman gaat bij Oranje niet verder met Georginio Wijnaldum en Marten de Roon. Dat blijkt uit de voorselectie van Koeman voor de komende twee interlands van het Nederlands elftal.

Koeman licht zijn keuze toe: "Deze voorlopige selectie markeert de start van een nieuwe periode. Natuurlijk concentreren we ons dit najaar op de Nations League, maar ook kijken we al verder richting het WK over twee jaar."

"We hebben daarom bewust gekozen voor een aantal nieuwe gezichten. En we hebben ook keuzes moeten maken met betrekking tot een aantal ervaren jongens met een grote staat van dienst bij Oranje. Ik heb persoonlijke gesprekken gevoerd met Daley Blind, Georginio Wijnaldum en Marten de Roon en heb ze uitgelegd waarom ik geen beroep op ze doe en dat ik kies voor een aantal nieuwe, jonge spelers."

Wijnaldum (33) en Blind (34) waren op het EK van deze zomer in Duitsland nog wel bij. De Roon (33) zat wel bij de voorselectie, maar raakte vlak voor het toernooi geblesseerd en ging niet mee.

Koeman kiest nu onder anderen voor de jongelingen Jorrel Hato (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Justin Kluivert (Bournemouth), Crysencio Summerville (West Ham United) en Kenneth Taylor (Ajax).

Ook Memphis Depay ontbreekt: "Voor Memphis geldt dat hij eerst weer een club moet vinden voor hij bij ons weer in beeld komt. De groep is nu wat groter dan normaal en ik hoop dat dat een mooie stimulans is voor iedereen."

Frenkie de Jong ontbreekt ook op de lijst. De middenvelder van Barcelona is nog steeds geblesseerd.

Blind maakte eerder deze week al bekend dat zijn tijd bij Oranje erop zit. "Na een goed gesprek met de bondscoach is het tijd om mij volledig te gaan focussen op mijn club en mijn gezin."

De 34-jarige speler van het Spaanse Girona speelde 108 interlands voor Oranje.

Duitsland en Bosnië-Herzegovina

Oranje speelt begin september twee interlands. Op 7 september (20.45 uur) in Eindhoven tegen Bosnië-Herzegovina en op 10 september (20.45 uur) in Amsterdam tegen Duitsland. De vierde ploeg in de Nations League-groep van Oranje is Hongarije.

De opzet van de Nations League is gewijzigd; na de poulefase volgen eerst nog de kwartfinales. De winnaars daarvan gaan naar de Final Four.

In december wordt er geloot voor de groepsindeling van de kwalificatie van het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

De voorselectie van Koeman: Keepers: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford) en Nick Olij (Sparta Rotterdam). Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Jorrel Hato (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Matthijs de Ligt (Manchester United), Ian Maatsen (Aston Villa), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Stefan de Vrij (Inter). Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV), Joey Veerman (PSV), Kenneth Taylor (Ajax), Quinten Timber (Feyenoord), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) en Xavi Simons (RB Leipzig). Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Joshua Zirkzee (Manchester United), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Crysencio Summerville (West Ham United) en Wout Weghorst (Burnley).