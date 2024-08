Daley Blind stopt na 108 interlands bij Oranje na goed gesprek met bondscoach Koeman

Het was een eer om het Oranje-shirt 108 keer aan te mogen trekken, voor mij is dat het hoogst haalbare als speler: je land vertegenwoordigen. Elf jaar lang heb ik er alles aan gedaan om dat prachtige Oranje-shirt aan te mogen blijven trekken. Het heeft mij zoveel gebracht, zoveel… https://t.co/O5tFh9JBYl https://t.co/bTnVJRyApb

Tijdens het EK in Duitsland, afgelopen zomer, werd Blind wel geselecteerd door bondscoach Ronald Koeman, maar kwam hij nauwelijks in actie. In de achtste finale tegen Roemenië kwam hij in de blessuretijd in het veld, de rest van de duels bleef hij op de bank.