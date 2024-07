NOS Voetbal • vandaag, 06:54 Blind bewijst Koeman dat ideale wissel bestaat: 'Maar geen makkelijke rol' Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

2:24 Routinier Blind niet langer in basis, maar twijfelen over Oranje deed hij nooit

Bij elke open training van het Nederlands elftal tijdens dit EK behoort hij steevast tot de besten. En mocht hij speelminuten krijgen tegen Turkije, dan is hij na de iconen Wesley Sneijder, Edwin van der Sar en Frank de Boer de speler met de meeste interlands voor Oranje.

Het is wennen voor Daley Blind, geeft hij in Wolfsburg toe. Voor het eerst in zijn lange loopbaan begint hij tijdens een eindtoernooi op de bank. Maar ook als wissel kan de 34-jarige Blind met zijn ervaring van waarde zijn voor dit Oranje. En dat weet hij.

"We hebben een aantal jongens die misschien niet alles gaan spelen, maar op basis van hun ervaring en gedrag een toegevoegde waarde hebben voor deze groep", sprak bondscoach Ronald Koeman aan het begin van de voorbereiding in Zeist.

Geen makkelijke rol

En in die categorie valt Blind dit EK. Een routinier in de nadagen van zijn carrière. Maar uitgeblust? Zeker niet. Bij Girona beleefde de Amsterdammer een van zijn mooiste voetbaljaren, met plaatsing voor de Champions League als ultieme beloning van een historisch seizoen.

Maar met het enorme aanbod van verdedigers besloot Koeman, die Blind enorm waardeert, om in Oranje voor anderen te kiezen. Zowel centraal achterin als op de positie van linksachter én op het middenveld, waar Blind allemaal uit de voeten kan, krijgen jongere spelers de voorkeur.

Pro Shots Daley Blind op de bank tijdens het EK

Blind was al niet snel en naarmate de jaren stijgen, wordt hij er ook niet sneller op. En dat is lastig in het steeds fysieker wordende voetbal. Al worden zijn steengoede passing en buitengewone spelinzicht zo nu en dan zeker gemist bij Oranje.

Dat weet Koeman ook. De coach predikt duidelijkheid. Daarom liet hij tijdens de gesprekken aan het begin van de voorbereiding al vroeg aan Blind weten wat zijn rol dit EK zou worden. "Dan ga je nadenken over hoe je in die rol toch van waarde kunt zijn voor het team", vertelt Blind.

ANP Daley Blind in 2013 als jonkie bij het Nederlands elftal

Hij heeft geen moment getwijfeld om te bedanken. "Helemaal niet zelfs. Het is geen makkelijke rol, maar ik vind het nog steeds een heel grote eer om voor het Nederlands elftal uit te komen en bij een EK te zijn."

Voortouw op de training

En dus is hij elke dag bezig om zijn teamgenoten en de technische staf scherp te houden. "Dat is anders, maar ook weer een uitdaging", vindt Blind. "Natuurlijk heb je weleens mindere dagen, maar over het algemeen probeer ik iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen."

En dus zien we, als er niet achter gesloten gordijnen wordt getraind, een scherpe Blind over het veld gaan van het AOK Stadion in Wolfsburg. En in het lege stadion kun je niet alleen alles zien, maar ook horen. Met zijn coaching neemt Blind nog altijd het voortouw.

0:42 Blind loopt nog 1 interland achter op Van der Vaart, maar qua speelminuten is hij hem voorbij

De oud-speler van Ajax, Manchester United en Bayern München wil het goede voorbeeld geven. Op voetbaltechnisch en tactisch gebied, maar ook op het mentale vlak. "Je hebt hier soms dagen dat iedereen vrolijk is, maar soms is er eentje ook minder vrolijk."

Blind voelt met zijn ervaring de verantwoordelijkheid om er voor zijn medespelers te zijn op moeilijke momenten. "Het kan ook zijn dat ik zie dat ik iemand tijdens een wedstrijd kan helpen. Dan geef ik dat in de rust bij hem aan. Of op een training, dat ik zeg: kom op, jongen, we gaan ervoor!"

Klaar, daar waar nodig

Koeman was ervan overtuigd dat Blind honderd procent zou geven voor Oranje, ook in deze andere rol. Dit is precies wat hij hoopte te zien bij hem. Bij Blind gaat het teambelang altijd boven zijn eigenbelang. "Elke dag zijn we keihard aan het werk om samen een doel te bereiken", legt Blind uit.

En dus schikt hij zich in zijn rol, maar: "Je moet altijd blijven laten zien dat je er klaar voor bent, daar waar nodig."

