Plots lijkt de EK-puzzel opgelost bij Oranje, dat chagrijn achter zich laat

Niets zo veranderlijk als het weer? Jawel hoor: de voetballerij. Het chagrijn was groot na de 3-2 nederlaag tegen Oostenrijk. Een week later is het waken voor euforie, na een klinkende 3-0 zege van Oranje op Roemenië bij het EK in Duitsland.

"Niemand houdt ons nog tegen, op weg naar de nummer één", klinkt het overwinningslied uit de microfoon van zanger Jaap Reesema in het televisieprogramma Studio Fußball. Volgens statistiekenbureau Gracenote heeft Nederland met 38 procent de grootste kans om de EK-finale te halen.

Nog drie potjes winnen, concludeerde Wout Weghorst dinsdagavond nuchter in München. "Er liggen heel veel kansen", doelde hij op de kant van het schema waar Oranje zit, met na Roemenië nu Turkije als tegenstander in de kwartfinales. Het geloof is terug van nooit weggeweest.

De lach is terug in Wolfsburg

De vrolijkheid spat er ook weer vanaf, de dag na het duel met de Roemenen, wanneer het Nederlands elftal weer traint in het AOK Stadion in Wolfsburg, dat meer en meer als een thuis begint te voelen voor Oranje. Zeker na het goede spel in de achtste finales.

Memphis Depay krijgt een warme omhelzing van keeperstrainer Patrick Lodewijks. Bart Verbruggen houdt hoog met een tennisballetje en Micky van de Ven geeft tikken in de nek van Joey Veerman, net zolang tot de Volendammer er genoeg van heeft.

Op de training, waarbij alleen de reserves aan de bak moeten, valt Ryan Gravenberch op. In verschillende partijvormen is de middenvelder, die nog geen minuut speelde dit EK en op de openbare trainingen hiervoor geen sterke indruk maakte, twee keer met een wel heel fraai stiftballetje trefzeker.

Dicht bij een basisplaats is hij overigens niet. Na een lijst aan blessures en wat verschuivingen tijdens het toernooi lijkt bondscoach Ronald Koeman zijn ideale middenveld te hebben gevonden: Jerdy Schouten samen met Tijjani Reijnders, Xavi Simons daarvoor.

Puzzelstukje Simons

Koeman had het dinsdagavond over een puzzel die uiteindelijk in elkaar is gevallen. Met Simons als ontbrekende puzzelstukje. Volgens de coach de beste man op het veld tegen de Roemenen. Koeman: "We kunnen hem eindelijk roemen voor wat hij in zijn mars heeft."

Het middenveld van Oranje heeft weer een ritme. Schouten is van het wegdraaien bij zijn tegenstander, vaak één of twee keer raken en het spel versnellen. Reijnders loopt meer met de bal en komt voor de goal. Simons is de man tussen de linies die zorgt voor creativiteit.

En dan lijkt ineens alles te gaan zoals het moet gaan. Ervaringsdeskundige Koeman voorspelde al zoiets tijdens de voorbereiding in Zeist. Typisch toernooivoetbal. Je kunt er vooraf nog zoveel over zeggen, uiteindelijk lopen dingen zoals ze lopen.

Neem Steven Bergwijn. Een moeizaam jaar achter de rug bij Ajax, toch nam Koeman hem mee dit EK. En tegen Roemenië bewees de aanvaller zijn waarde. "Het is niet dat ik een nummertje trek van wie gaat spelen", zei Koeman. "Er zit een idee achter."

Met de basisplaats verraste Koeman zelfs Bergwijn zelf. Maar het pakte goed uit. Uit voorzorg, met lichte knieklachten, ging de Ajax-aanvoerder halverwege naar de kant. Vervanger Donyell Malen maakte er vervolgens twee en hengelde de overwinning binnen voor Oranje.

Puike prestaties

Nederland kwam in negentig minuten voetbal tegen Roemenië tot vijftig balcontacten in het vijandelijke zestienmetergebied. Het hoogste aantal sinds databureau Opta het bijhoudt (sinds 1978).

Ook won het ruim 67 procent van de persoonlijke duels tegen Roemenië, het hoogste voor Oranje op een eindronde in 46 jaar. Al moet daarbij worden gezegd dat Roemenië de huidige nummer 47 is van de wereldranglijst, Nederland staat daarop zevende.

Denzel Dumfries, die in München als vanouds tekeerging op de rechterflank, gaf daarin het goede voorbeeld. De achterhoede van Oranje gaf sowieso amper iets weg.

"De verdediging verdient op z'n tijd ook wel een compliment", zei oud-international Marco van Basten, die Oranje dit EK namens de NOS analyseert. Als zelfs de immer kritische Van Basten het al zegt...