NOS Voetbal • vandaag, 12:24 Nagenieten van geniale 'Gakpinho', die op eindtoernooien tot de wereldtop behoort

"Gakpo is onze ster van dit elftal", zei NOS-analist Pierre van Hooijdonk na de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië (3-0) over uitblinker Cody Gakpo. De aanvaller maakte gisteren een doelpunt en gaf een assist. Hij werd niet alleen in eigen land overladen met complimenten.

"Dit is niet het Oranje van Koeman of Van Dijk, maar van Gakpo", schrijft de Spaanse krant Mundo Deportivo. Het eveneens Spaanse AS spreekt over 'Gakpinho'. Het Duitse Bild noemt de aanvaller van Liverpool de beste van Nederland.

De 25-jarige Gakpo is nu met drie goals topscorer van het toernooi. Een eer die hij deelt met Duitser Jamal Musiala, de Slowaak Ivan Schranz en Georgiër Georges Mikautadze. Die laatste twee zijn inmiddels met hun land uitgeschakeld.

Het Franse L'Equipe prijst de assist van Gakpo op Donyell Malen bij de 2-0. "Hij kwam nog twee keer dicht bij een goal voordat hij een uitstekende assist op Malen leverde, als een soort koorddanser op de doellijn. Een XXL-prestatie."

1:19 Briljante assist, doelpunt en mooie acties: de masterclass van Gakpo tegen Roemenië

Het Laatste Nieuws uit België schrijft dat je voetballers hebt die in het shirt van hun club een betere speler zijn dan in dat van hun nationale ploeg. "Cody Gakpo heeft het omgekeerde. Gakpo is bij Liverpool een soort van figurant, maar in Oranje is hij sinds het WK van Qatar de gevaarlijkste en meest productieve aanvaller geworden. Gakpo speelt altijd, want hij levert altijd."

De krant ziet dat Gakpo vooral zijn voeten laat spreken. "Gakpo is niet zo extravagant als Memphis, heeft niet de x-factor van Xavi Simons en ook niet dat verbetene van Wout Weghorst. Het is een beleefde Brabander."

Cijfers

De prestaties van Gakpo zijn niet alleen in mooie woorden te vangen, maar ook in cijfers. Hij creëerde gisteren samen met Xavi Simons en Virgil van Dijk de meeste kansen uit open spel, namelijk drie. Hij schoot ook drie keer op doel, het vaakst van alle spelers van Oranje.

Opvallend is dat hij het minste aantal balcontacten had van alle basisspelers (29).

De speler uit Eindhoven is nu de eerste Nederlander sinds Frank Rijkaard in de halve finale van het EK 1992 tegen Denemarken, die in een wedstrijd in de knock-outfase van het EK zowel scoorde als een goal voorbereidde.

Ook is hij de jongste die dat lukte namens Oranje (25 jaar en 56 dagen) sinds Marco van Basten in de finale van het EK 1988 (23 jaar en 238 dagen).

1:30 Gakpo blinkt uit bij winnend Oranje: 'Dit was een goede reactie op de vorige wedstrijd'

Gakpo heeft nu 12 interlandgoals gemaakt, waarvan zes op een eindtoernooi (50 procent). Van alle spelers met minstens zeven interlandgoals maakte alleen Johnny Rep een groter gedeelte daarvan op eindtoernooien, namelijk 8 van de 12 (67 procent).

De voormalig PSV'er moet nog wel wat doelpunten maken om Nederlands topscorer op eindtoernooien te worden. Dennis Bergkamp heeft er namelijk tien gemaakt op EK's en WK's.

Naast Rep en Bergkamp moet Gakpo ook nog Arjen Robben (7), Ruud van Nistelrooij (7), Patrick Kluivert (8), Wesley Sneijder (8) en Robin van Persie (9) voor zich dulden.

Als Gakpo op deze manier doorgaat zal hij deze spelers zomaar eens kunnen passeren, want hij verkeert op eindtoernooien steevast in bloedvorm. Op het laatste WK en het huidige EK maakte alleen Fransman Kylian Mbappé (9) meer goals dan Gakpo (6). En gezien zijn leeftijd heeft Gakpo nog wel wat eindtoernooien te gaan.