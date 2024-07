Getty Cody Gakpo en Xavi Simons vieren de treffer

NOS Voetbal • vandaag, 19:53 Uitblinker Gakpo en invaller Malen schieten Oranje naar kwartfinales EK Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal



Na een roerige week met harde woorden heeft het Nederlands elftal zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK voetbal. In München was Oranje in de achtste finales veel te sterk voor Roemenië: 3-0.

Cody Gakpo was met een goal en een assist van grote waarde bij Oranje en invaller Donyell Malen scoorde twee keer. De score had zelfs hoger uit kunnen vallen, maar de scherpte voorin ontbrak.

Zaterdagavond om 21.00 uur wacht in Berlijn de winnaar van de achtste finale tussen Oostenrijk en Turkije.

Sla de carrousel over NOS

NOS

Opgewekt was bondscoach Ronald Koeman vooraf. Hij had alle vertrouwen dat zijn team een week na de zeperd tegen Oostenrijk iets recht zou zetten. Grote veranderingen vond hij niet nodig. Koeman hield het bij één wijziging per linie.

De van hamstringklachten herstelde Denzel Dumfries verving Lutsharel Geertruida en Xavi Simons kwam net als voor rust tegen Oostenrijk voor Joey Veerman, waardoor Tijjani Reijnders een stukje terugzakte op het middenveld. De verrassendste nieuwe naam was die van Steven Bergwijn.

"Dat je jezelf meer laat gelden of als heel team, dat je erop klapt", zei Memphis Depay vooraf. Dat wilde de aanvaller weleens zien bij Oranje. Hij gaf zelf het startschot met na enkele seconden een overtreding op Radu Dragusin en even later deelde Dumfries een tikkie uit aan Ianis Hagi.

Het was niet het startschot voor een flitsende start van Oranje. Roemenië zette de toon in het eerste kwartier met een gevaarlijke Dennis Man op rechts en Nederland liet het gebeuren. Na dat Roemeens kwartiertje nam Oranje echter het heft in handen.

Gakpo medetopscorer van het EK

Het bracht een fraaie opbouw richting de openingsgoal. Jerdy Schouten speelde zichzelf knap vrij rond de middenlijn en sloeg met een scherpe pass een linie over. Simons ontving de bal, speelde direct door naar Cody Gakpo en die wist daar wel raad mee.

Net als tegen Oostenrijk trok Gakpo van links naar binnen en haalde hij met rechts uit. Doelman Florin Nita liet zich verrassen in de korte hoek. Het was de derde goal van Gakpo dit toernooi, waarmee hij medetopscorer is van dit EK.

1:13 Gakpo schiet Nederland met harde knal op 1-0 tegen Roemenië

Het tempo was af en toe laag, maar Nederland domineerde in het restant van de tweede helft. Reijnders had een heerlijke steekpass in huis, Simons een voorzet achter zijn standbeen, Schouten was op dreef en met name over rechts was Oranje gevaarlijk.

Dat had Koeman goed gezien, Bergwijn als rechtsbuiten. De 26-jarige Ajacied werd daarmee na Simons. Jeremie Frimpong en Donyell Malen de vierde speler van Oranje op die plek in dit toernooi.

Vertrouwd koppel op rechts

De rechterkant draaide goed met Dumfries die met regelmatig kon opkomen als Bergwijn voor hem ruimte maakte. Een vertrouwd koppel uit Koemans eerste periode als bondscoach. Ook ging Bergwijn zelf de diepte in. Dat liep één keer niet goed af. Marius Marin raakte hem vol op de enkel.

j j

Wat ontbrak bij Oranje was een tweede goal. Depay was niet helemaal scherp, tien corners voor rust leverden niets op, Simons kreeg bij een enorme kans de bal net niet goed voor zijn voeten en Reijnders verzuimde om met links uit te halen. Zo bleef het in de eerste helft 1-0.

Bergwijn haalde hinkend de rust en moest worden vervangen door Malen.

Meer kansen en goals in tweede helft

In de tweede helft kwamen er nog grotere kansen. Depay kreeg de bal er van dichtbij niet in, Malen en Gakpo ook niet, Virgil van Dijk kopte op de paal en een treffer van Gakpo werd vanwege buitenspel afgekeurd.

Voor Koeman kwam in de 69ste minuut het moment om vers bloed te brengen. Naast Micky van de Ven (voor Nathan Aké) kwam Joey Veerman in de ploeg (voor Schouten). Oranje werd steeds sterker en Roemenië steeds zwakker.

De Volendammer zakte tegen Oostenrijk door het ijs en werd voor rust naar de kant gehaald, maar de bondscoach gaf Veerman met deze wissel het signaal dat hij hem niet heeft afgeschreven. Een mooi gebaar van vertrouwen.

Koud in het veld had Veerman zijn invalbeurt al kunnen bekronen. De PSV'er wilde de bal in de verre hoek plaatsen, maar zijn inzet ging net naast. Pas in 83ste minuut viel de bevrijdende tweede goal. Gakpo hield de bal bij zich op de achterlijn en had bovendien het overzicht om de vrijstaande Malen te vinden.

Met Wout Weghorst voor Gakpo en de eerste speelminuten voor Daley Blind speelde Oranje de wedstrijd uit. Malen maakte er na een knappe actie in blessuretijd 3-0 van. Zaterdag in Berlijn gaat het EK verder voor Oranje.