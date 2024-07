h h

NOS Voetbal • vandaag, 21:41 Koeman ziet veel mooie dingen: Veermans invalbeurt en de drive van Simons

Bondscoach Ronald Koeman kan moeilijk kiezen. Op de vraag wat hij het mooiste vindt aan de overtuigende 3-0 zege op Roemenië en het behalen van de kwartfinales van het EK, blijft de bondscoach even stil en zegt dan: "Er waren meerdere mooie dingen."

De invalbeurt van Joey Veerman misschien, die bij 1-0 in de 69ste minuut werd gebracht door Koeman? "Ik denk op zo'n moment niet: de wedstrijd is al gespeeld, laat ik Veerman dan maar even brengen. Natuurlijk weet je dat hij in de put heeft gezeten. Dan probeer je hem op deze manier eruit te halen en dat heeft hij goed gedaan."

Of is het dan de manier waarop zijn elftal reageerde na de povere vertoning tegen Oostenrijk? Koeman: "Het besef was bij de ploeg wel aanwezig dat het de vorige wedstrijd heel slecht was, in allerlei opzichten. Met deze zege is wel een boodschap afgeven. Ik denk dat we de hele wedstrijd goed hebben gespeeld. Misschien alleen de eerste tien minuten niet, maar daarna vonden we de vrije mensen en liep het heel goed."

5:59 Koeman geniet van sterke comeback Oranje: 'Hiermee geven we wel boodschap af'

Met name de rechter flank van Oranje krijgt van de bondscoach een compliment. "Van de groepswedstrijd tussen België en Roemenië hadden we geleerd dat daar de ruimtes liggen en daar speelden Denzel Dumfries, Jerdy Schouten en ook Stefan de Vrij heel goed, met Steven Bergwijn ervoor. Daar kwamen heel veel kansen uit. Helaas duurde het heel lang voor de 2-0 viel, want die hadden we veel eerder moeten maken."

Koeman was niet bang door het uitblijven van de 2-0 dat de Roemenen gelijk zouden maken. "Nee, we hebben heel goed verdedigd. Zij hebben heel weinig kunnen creëren."

Geen hoge hoed

Zijn beslissing om te beginnen met Bergwijn op rechts in de aanval deed menig wenkbrauw fronsen, maar de bondscoach wuift de suggestie dat hij daarmee een risico nam, resoluut weg. Niks geen gewaagde keuze. "Wat anderen daarvan vinden, maakt mij niet uit. Het is niet dat ik de hoge hoed pak en daar een rugnummer uit haal."

"Je doet dat op basis van een tactisch plan", doceert Koeman. "Bergwijn is misschien welk de beste speler aan de binnenkant. Malen is pure snelheid, is actie, maar het spel tussen de linies, daar ziet Steven er nog beter uit dan Donyell."

8:54 Bekijk de samenvatting van Nederland - Roemenië

Over het wisselen van Schouten en Nathan Aké zegt Koeman: "Jerdy gaf aan dat hij last had en dat we hem moesten wisselen. Nathan heeft de laatste dagen wat last en als je goede wissels hebt, met in dit geval Micky van der Ven, kun je hem wat rust geven richting de volgende wedstrijd."

De bondscoach constateert met tevredenheid dat het 'motorblok' Tijjani Reijnders-Schouten een veel betere wedstrijd afleverde dan tegen Oostenrijk. "Dat ligt aan hen , maar ook aan anderen. We hadden heel vaak de vrije man, waren heel vast in het voetbal."

"Maar je vergeet er nog een op het middenveld die ik echt de allerbeste vond", zegt Koeman: "Xavi Simons. Hoe hij positie kiest, zijn drive. Hoe hij dat duel waar de 3-0 uitkomt, wint. Dat hij nu op die plek speelt, heeft mede te maken met de problemen die je op het middenveld hebt door de vele blessures. Vaak gebeurt het door zulke dingen dat je het puzzeltje op de juiste manier legt."