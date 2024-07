NOS Voetbal • vandaag, 22:53 Turkije zaterdag tegenstander Oranje in kwartfinale EK, zonder geschorste Kökçü

4:45 Bekijk de samenvatting van Oostenrijk - Turkije

Turkije is zaterdagavond om 21.00 uur de tegenstander van het Nederlands elftal in de kwartfinales van het EK. Mede door een hele snelle treffer was het team van bondscoach Vincenzo Montella met 2-1 te sterk voor Oostenrijk in de achtste finales.

Cristoph Baumgartner had in de laatste seconden van de wedstrijd nog de gelijkmaker op zijn hoofd, maar de Turkse doelman Mert Günok kwam met een knappe redding op de proppen.

De wedstrijd in de kwartfinale tegen Oranje wordt zaterdag gespeeld in Berlijn.

De Turkse fans die aan het begin van de wedstrijd nog even dachten wat eten of drinken te kunnen scoren in Leipzig, hadden niet de meest gelukkige keuze gemaakt. Turkije schoot namelijk uit de startblokken.

Goal na 57 seconden

Al na 57 seconden maakte Merih Demiral de openingstreffer voor Turkije, nog nooit scoorde een team zo snel in de knock-outfase van een EK.

Een gelukkige treffer was het wel. Oostenrijk kreeg de bal niet weg uit de doelmond en Demiral twijfelde niet toen de bal voor zijn voeten kwam. Hij schoot raak.

0:56 Turkije komt razendsnel op voorsprong tegen Oostenrijk

De Oostenrijkers, die Feyenoorder Gernot Trauner nog altijd moesten missen met een blessure, leken niet erg te schrikken van de snelle tegengoal. De ploeg die Nederland versloeg in de groepsfase kreeg heel snel een mogelijkheid om de gelijkmaker op de borden te zetten.

Baumgartner leek een hoekschop binnen te tikken, maar de Turkse doelpuntenmaker Demiral bleek ook verdedigend belangrijk te zijn.

Kökçü geschorst tegen Oranje

Turkije kreeg het daarna lastiger. Oostenrijk bleef aanzetten en zoeken naar de gelijkmaker. Daardoor moesten de Turken met enige regelmaat aan de noodrem trekken.

Dat konden veel spelers na een kaartenfestijn in de wedstrijd tegen Tsjechië (achttien gele kaarten en twee rode) zich moeilijk permitteren. Zo ook oud-Feyenoorder Orkun Kökçü. Na een nieuwe gele kaart is hij geschorst voor de wedstrijd tegen Oranje. Dat gold ook voor middenvelder Ismail Yüksek.

Daar staat voor de Turken wel tegenover dat sterspeler Hakan Çalhanoğlu terugkeert in de ploeg. Hij was dinsdagavond geschorst.

1:06 Demiral is weer de gevierde man, hij kopt ook 0-2 binnen voor Turkije

Om de schade te repareren, bracht Oostenrijk in de rust Michael Gregoritsch binnen de lijnen. Hij scoorde in maart nog drie keer tegen Turkije tijdens een oefenwedstrijd en kreeg ook nu binnen enkele minuten al een grote kans. De aanvaller schoot echter naast.

De ploeg van bondscoach Ralf Rangnick bleef aanvallen en ook oud-FC Twente-aanvaller Marko Arnautovic kreeg een grote kans, maar hij kon de Turkse doelman Günok niet verschalken.

Weer scoort Demiral

De hoop op de gelijkmaker ging na ongeveer een uur spelen - tijdelijk - de prullenbak in. Merih Demiral werd de grote uitblinker van de avond. De Turkse verdediger torende bij een hoekschop van Arda Güler boven iedereen uit en kopte de 0-2 binnen.

Toch bleek de wedstrijd nog niet gespeeld. Oostenrijk kwam terug in de wedstrijd. Een hoekschop van Marcel Sabitzer werd verlengd door Stefan Posch. De bal kwam voor de voeten van de geheel vrijstaande Gregoritsch, die nu wel raak schoot.

0:43 Gregoritsch maakt het weer spannend, Oostenrijk op 1-2 tegen Turkije

Oostenrijk bleef zoeken naar de gelijkmaker en kwam af en toe nog heel dichtbij. In de absolute slotminuut kopte Baumgartner nog bijna de 2-2 binnen, maar de Turkse doelman had een prachtige redding in huis.

Een verlenging zat er zo niet in voor de ploeg die eerste werd in de poule met Oranje en Frankrijk.

Daardoor maakt Berlijn zich zaterdagavond op voor een wedstrijd tussen Nederland en Turkije. Zonder Kökçü dus. Die niet alleen geschorst is, maar ook nog eens geblesseerd uitviel.