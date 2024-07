NOS Voetbal • vandaag, 23:36 Kökçü mist kwartfinale tegen Oranje: 'Zuur, had héél graag tegen Nederland gespeeld'

2:44 Geschorste Kökçü mist kraker tegen Oranje: 'Inmiddels gewend leuke wedstrijden te missen'

Orkun Kökçü is dolblij met de plek in de kwartfinale van het EK van zijn Turkse ploeg, maar knagen doet het tegelijkertijd ook. Door een schorsing moet de oud-Feyenoorder de wedstrijd tegen Nederland namelijk missen.

Kökçü, geboren in Haarlem en als voetballer groot geworden in Rotterdam-Zuid, knokte zich met Turkije naar een 2-1 zege op Oostenrijk. Maar voor hem geen kwartfinale in Berlijn. Een gele kaart werd hem in de eerste helft fataal.

"Het is ontzettend zuur", zegt Kökçü. "Maar ik ben vooral ontzettend blij dat we door zijn en ik heb er vertrouwen in dat mijn teamgenoten tegen Nederland een goede wedstrijd op de mat leggen."

Turkije won van Oostenrijk door twee goals van routinier Merih Demiral. In de poulefase won het team van trainer Vincenzo Montella van Georgië en Tsjechië, maar ging het hard onderuit tegen Portugal.

En niet al te lang geleden werd er nog met 6-1 van Oostenrijk verloren in een oefenduel. "Dit was onze revanche voor die wedstrijd", aldus Kökçü. "We hebben veel kwaliteit in de ploeg, maar we hebben ook problemen gehad."

4:45 Bekijk de samenvatting van Oostenrijk - Turkije

Kökçü: "Daarom wilden we meer als een team spelen. Dat ging ook vandaag nog niet altijd goed. Maar we willen nu de spirit waar we als Turkije bekend om staan weer brengen. Als we dat doen, is men in Turkije trots."

De laatste keer dat Nederland en Turkije elkaar troffen, won Oranje dik. Kökçü had maar wat graag revanche genomen voor die oorwassing in 2021. "Ik ben de wedstrijd waarin we met 6-1 op onze kloten kregen ook nog niet vergeten... Het blijft zeker zuur."

De Turkse middenvelder Ferdi Kadioglu, geboren in Arnhem, speelt zaterdag wel mee tegen Oranje. Hij waarschuwt de Nederlandse fans alvast:

2:24 Kadioglu gaat hele speciale wedstrijd tegen Oranje spelen: 'Ja, jullie moeten bang zijn'