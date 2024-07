h h

NOS Voetbal • vandaag, 20:58 'Geweldige Gakpo' helpt Oranje alweer op EK: 'Door mijn goal valt spanning weg'

Hij was snel, explosief, sterk, maar vooral heel erg beslissend. Nederland dankt de 3-0 zege op Roemenië in de achtste finales van het EK vooral aan een heel sterk spelende Cody Gakpo. "Hij is superbelangrijk", zei bondscoach Ronald Koeman na afloop.

Drie treffers heeft Gakpo inmiddels gemaakt dit EK. Tegen Polen en Oostenrijk wist hij het net al te vinden en tegen Roemenië zette hij Oranje na twintig minuten op een 1-0 voorsprong en daarmee op het juiste spoor.

"Het was fijn dat ik de wedstrijd zo kon openbreken en zo vroeg in de wedstrijd. Dan valt de spanning weg", zei de aanvaller van Liverpool na afloop.

Dat was ook wel nodig. Het Nederlands elftal kreeg flinke kritiek te verwerken na het slechte optreden tegen Oostenrijk in de groepsfase. Er stond dus wat spanning op deze wedstrijd.

"We geven vandaag een goede reactie op de vorige wedstrijd. We speelden een goede wedstrijd, maken goede goals en spelen bij vlagen ook goed voetbal. Dit is een goede stap in de juiste richting", verklaarde Gakpo.

'Geweldige goal'

Gakpo zette Nederland niet alleen op voorsprong, hij was ook betrokken bij de 2-0. De Eindhovenaar gaf een assist op de ingevallen Donyell Malen. Koeman had na afloop dan ook alleen maar lovende woorden over voor zijn linksbuiten.

"Het is een geweldige speler die vast aan de bal is, ook fysiek is en superbelangrijk is voor ons. Hij is bij heel veel goals betrokken en ook vandaag maakt hij een geweldig doelpunt. Hij is één van de spelers met extra kwaliteiten en gelukkig maakt hij op dit soort momenten het verschil."

8:54 Bekijk de samenvatting van Nederland - Roemenië

Maar Gakpo was niet de enige uitblinker dinsdagavond. Donyell Malen viel na 45 minuten voetbal in en maakte twee doelpunten. "Het is hartstikke mooi dat ik het team op deze manier kan helpen. We kregen ook wel heel veel ruimte, dus dat was mooi."

Opluchting

De eerste goal van Malen, de 2-0, was ook een belangrijke, merkte de aanvaller. "De opluchting was groot na mijn treffer, want je weet het nooit in zulk soort wedstrijden. Als je de kansen niet afmaakt, dan kunnen er gekke dingen gebeuren."

Dat gebeurde dus niet en dus kon ook aanvoerder Virgil van Dijk na afloop opgelucht ademhalen. "Het was namelijk een turbulente week waarin veel is gezegd. We moesten het laten zien en dat hebben we bij vlagen gedaan, we mogen trots zijn op onszelf."

1:37 Malen ziet Oranje schitteren tegen Roemenië: 'Hier kan veel moois uitkomen'

Positieve woorden, maar Van Dijk hoopt ook dat de ploeg meteen de realiteit weer onder ogen ziet. "We hebben nu een stap gemaakt, maar we moeten ons weer focussen op een heel lastige wedstrijd die eraan komt." Zaterdag wacht in de kwartfinale Oostenrijk of Turkije in Berlijn.

"We moeten nu dus met beide benen op de grond blijven staan. Als het Oostenrijk wordt, moeten we ons niet laten verrassen en dan natuurlijk ook leren van de vorige wedstrijd tegen ze."

Als dat goed gaat, ziet Malen Oranje ver komen. "Hier kan heel veel moois uitkomen. Als je kijkt naar de kwaliteiten die wij hebben, dan hebben we een goed team. Ik heb er dus veel vertrouwen in."