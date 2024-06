ANP Virgil van Dijk

Harde woorden in kleedkamer Oranje: 'Moet anders als we iets willen bereiken'

"Als we iets willen bereiken dit toernooi, moeten we dit heel snel veranderen", is de conclusie van aanvoerder Virgil van Dijk nadat Oranje de groepsfase had afgesloten met een 3-2 nederlaag tegen Oostenrijk.

Nederland gaat als nummer drie wel door naar de achtste finales, maar de hoop lijkt uit de hoofden gedrild door de Oostenrijkers.

"Een heel slechte wedstrijd, in alle opzichten", oordeelt Van Dijk. De aanvoerder kan het kort na het eindsignaal allemaal nog niet verklaren, maar zet wel de grootste pijnpunten op een rijtje: "We begonnen slap, in balbezit maar ook in duels. Dan loop je achter de feiten aan."

Zes minuten

Binnen zes minuten stond Oranje door onoplettendheid al met 1-0 achter, ondanks waarschuwingen over de overrompelingstechniek van Oostenrijk. "Het begint bij duels, daar waren we slap", zegt Van Dijk.

"We begonnen niet goed, waren niet scherp", vult Jerdy Schouten aan.

Hij heeft iets langer over de wedstrijd na kunnen denken dan zijn aanvoerder en probeert te beschrijven wat hij merkte op het middenveld. "We kregen de druk er gewoon niet op, daarom leek het veld heel groot. Daar maakten zij optimaal gebruik van, dat maakte het lastig."

'Stond niet goed'

Het analyseren van eerdere wedstrijden van Oostenrijk ten spijt, Nederland kon zich niet wapenen tegen de stormloop. "Het stond tactisch niet goed. Of dat niet goed behandeld is vooraf, wil ik niet zeggen", dubt Schouten.

"We hebben het heel veel behandeld, de beelden bekeken. Maar we kregen de druk er niet op, ook omdat zij net iets anders stonden dan in de vorige wedstrijd, met Sabitzer heel hoog."

Zo trok aanvallende middenvelder Marcel Sabitzer het Nederlandse blok uit elkaar. "Daar hadden we heel veel moeite in de eerste helft", baalt Schouten.

Harde woorden in de rust

Memphis Depay, bondscoach Ronald Koeman en Van Dijk waren gedurende de eerste helft meermaals vloekend, sturend en wijzend te zien. Joey Veerman werd gewisseld, maar daarmee waren de problemen nog niet verholpen.

"Er is over gesproken in de rust", aldus Van Dijk, die vertelt dat daar, tussen vier muren, harde woorden zijn gevallen. "Dan wordt er van alles en nog wat gezegd. "

"Wat Virgil zei", bevestigt Schouten. "Het was gewoon echt niet goed. Nog slechter dan niet goed, eigenlijk."

"Het leek ook te komen door hoe we op het veld stonden", verwijst Schouten naar de houding, instelling misschien zelfs. "Ik vind het lastig om het te geloven, want ik denk dat iedereen altijd honderd procent wil geven op het veld. Maar ik denk dat het er bij vlagen uitzag alsof wij er niks aan deden."

"Dat kwam omdat we elke keer net een stapje te laat waren, er geen druk op kregen. Dan is het zo van: we lopen wel, maar we doen niets."

In de tweede helft liet Oranje naar mening van alle spelers veel beter spel zien. Door doelpunten van Cody Gakpo en Depay leek er nog een gelijkspel in te zitten. "We knokken ons twee keer terug in de wedstrijd", aldus Gakpo. "Dat je hem dan alsnog verliest is het meest teleurstellend."

Hoe dan ook zal het beter moeten. Van Dijk zei het, Schouten weet het ook: "Dit moet een wake-upcall zijn."