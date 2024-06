AFP Kylian Mbappe viert zijn treffer tegen Polen

Frankrijk met Mbappé geen groepswinnaar na gelijkspel tegen Polen

Het is EK-titelfavoriet Frankrijk in een snikheet Westfalenstadion niet gelukt om te winnen van Polen. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps speelde met 1-1 gelijk tegen het vooraf reeds uitgeschakelde Poolse elftal.

Door het gelijkspel eindigen de Fransen als tweede in poule D. Oostenrijk is groepswinnaar door de 3-2 winst op Oranje. Nederland eindigt als derde.

Het was de wedstrijd van de terugkeer van Kylian Mbappé, die in het eerste duel met Oostenrijk zijn neus brak en tegen Oranje niet binnen de lijnen kwam. Nu was de Franse sterspeler terug, met het veelbesproken masker op zijn hoofd. Tijdens dit duel kon de spits mooi wennen aan spelen met het masker, dat toch wel zijn zicht belemmerde, zo gaf Deschamps vooraf te kennen. Vooral in de hoeken. Alsof je een 3D-bril draagt, aldus de bondscoach.

Ondanks de comeback van Mbappé lukte het Frankrijk in de eerste helft opnieuw niet om tot scoren te komen, zoals dat ook al niet lukte tegen Oostenrijk (1-0) en Oranje (0-0). De Fransen wonnen het eerste duel dankzij een eigen doelpunt van Oostenrijker Maximilian Wöber.

AFP Robert Lewandowski in het duel met Frankrijk

De Fransen zochten veelvuldig het Poolse doel, maar stuitten telkens op keeper Lukasz Skorupski. De tweede doelman werd door bondscoach Michal Probierz beloond met speelminuten omdat Polen toch al was uitgeschakeld. Normaal gesproken is Juventus-goalie Wojciech Szczesny zijn eerste keus. De 33-jarige Skorupski was elke keer zeer rap uit zijn doel en blonk uit met knappe reddingen.

De Poolse ploeg deed ook niet per se onder voor de Fransen, het elftal maakte alleen de kansen niet af. Zo knikte Robert Lewandowski uit vrije positie naast met het hoofd. Voor de spits van Barcelona was het een terugkeer naar het Westfalenstadion van Borussia Dortmund, waar hij tot wasdom kwam als afmaker. Hier maakte de recordinternational van Polen maar liefst 103 doelpunten in dienst van de Duitse club.

Deschamps begon aan het duel met het pijlsnelle aanvalstrio van de Franse club Paris Saint-Germain: Bradley Barcola, Mbappé en Ousmane Dembélé. Ze stonden dit seizoen veelvuldig samen in de voorhoede van de Franse landskampioen.

En ja, zulke sneltreinen zijn nauwelijks af te stoppen. Exemplarisch moment: Mbappé aasde op een ongehinderde sprint naar het Poolse doel, en dus hing de Poolse middenvelder Nicola Zalewski bij gebrek aan andere effectieve wapens dan maar een paar seconden aan zijn shirt. Weg kans voor Mbappé, en een gele kaart voor Zalewski.

Strafschop Mbappé

In de tweede helft was het dan toch raak: Frankrijk kreeg in de 56ste minuut een strafschop na een overtreding op Dembélé. Mbappé faalde niet van elf meter en maakte zo zijn eerste doelpunt op een EK. Het begon er al haast op te lijken dat er een vloek rustte op Mbappé bij EK's. Op het eindtoernooi van 2021 lukte het hem niet om tot scoren te komen. Ter vergelijk: op de WK's van 2018 en 2022 scoorde hij maar liefst twaalf keer.

Even daarna kwam Antoine Griezmann in het veld. Of de Franse ster gespaard of gepasseerd was door Deschamps bleef onduidelijk. Het was in elk geval voor het eerst sinds 2016 dat de speler van Atlético Madrid buiten de basis viel bij het Franse elftal op een eindtoernooi.

AFP Antoine Griezmann

Een kleine 20 minuten later wilden de Polen ook graag een strafschop. Karol Swiderski werd op de hak gestapt, maar scheidsrechter Marco Guida zag er aanvankelijk niks in. Tot de VAR hem naar de kant riep. Oordeel: inderdaad een penalty. En dus was het Lewandowski die achter de bal plaats nam. Hij miste na een aparte, haperende aanloop. Maar keeper Mike Maignan kwam te vroeg van de doellijn naar voren. En dus mocht de spits op herhaling en scoorde hij ditmaal wel: 1-1.

Beide ploegen wisten daarna ondanks enige kansen over en weer niet meer tot scoren te komen.

In de achtste finales treft Frankrijk op 1 juli de nummer twee van groep E. In die poule ligt alles nog open. Roemenië, België, Slowakije en Oekraïne hebben allemaal drie punten in aanloop naar de laatste speelronde van de groepsfase.

