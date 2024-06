NOS Voetbal • vandaag, 22:54 Oranje houdt titelfavoriet Frankrijk zonder Mbappé op gelijkspel, goal Simons afgekeurd Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Het Nederlands elftal heeft de zware beproeving tegen Frankrijk in Leipzig goed doorstaan. Het EK-duel met kansen over en weer eindigde in 0-0. Daarmee komen beide landen op vier punten in groep D.

Plaatsing voor de volgende ronde is voor Nederland, dat dinsdag Oostenrijk treft, en Frankrijk, dat dan tegen Polen speelt, binnen bereik. Polen is als eerste EK-land uitgeschakeld.

NOS Stand in groep D na twee wedstrijden

Het leek in de 69ste minuut even de wedstrijd te worden van Xavi Simons. De Franse keeper Mike Maignan keerde een schot van Memphis Depay, maar in de rebound scoorde Simons. Helaas voor Oranje keurde arbiter Anthony Taylor de goal af vanwege hinderlijk buitenspel van Denzel Dumfries.

Het was gelijk het laatste wapenfeit van Simons. Moegestreden verliet hij het veld voor Georginio Wijnaldum.

"Wat je iedere speler gunt, is een geweldige wedstrijd", zei bondscoach Ronald Koeman vooraf over Simons. Op vertrouwde bodem in Leipzig behield het talent, afgelopen seizoen goed voor 8 goals en 12 assists namens RB Leipzig, het vertrouwen van de bondscoach.

Simons op tien, Frimpong op rechts

De 21-jarige Simons maakte als rechtsbuiten plaats voor Jeremie Frimpong, maar verhuisde naar de positie van meest aanvallende middenvelder. "Misschien is dit net een duwtje in de rug voor hem", zei Koeman. "Ook de positie, met net iets meer vrijheid."

De start van de wedstrijd van Simons en Oranje was veelbelovend. Met een splijtende pass stuurde hij Frimpong weg. Het leverde meteen een goede kans voor Oranje op. Via de vingertoppen van Maignan ging de inzet van Frimpong naast.

Tijjani Reijnders was tegen Polen nog de nummer tien en stond nu op de positie van Joey Veerman. Het passeren van Veerman had volgens Koeman niet te maken met zijn mindere optreden tegen Polen, maar met het Franse gevaar Antoine Griezmann.

Griezmann overal op het veld

De 33-jarige Griezmann had van bondscoach Didier Deschamps een vrije rol gekregen en dat was aan hem wel toevertrouwd. Op papier begon hij van links, maar hij was overal, van linksback tot rechtsbuiten.

Geen wonder dat Oranje hem af en toe kwijt was. Met een vlammend schot testte hij al snel Bart Verbruggen. Even later liet de linkspoot de eerste grote kans liggen. Adrien Rabiot legde de bal opzij en Griezmann trapte half vallend over de bal heen.

Mbappé had zijn zwarte masker mee, maar begon op de bank bij de Fransen. Als vervanger koos Deschamps met Aurélien Tchouaméni voor een extra middenvelder, schoof Griezmann wat naar voren, waar Marcus Thuram centraal stond en Ousmane Dembélé op rechts.

Oranje liet zich in de eerste twintig minuten niet onbetuigd en Cody Gakpo dwong Maignan tot een redding. Halverwege de eerste helft kregen de Fransen een overwicht en werd Oranje steeds slordiger, met name voorin.

Zo was een pass van Gakpo op Depay ver uit de richting, bracht Frimpong met een slordigheid De Vrij in de problemen en strandde Nederlands balbezit meerdere keren bij Depay. Simons kreeg een kans en wilde de bal in de verre hoek krullen. In plaats daarvan rolde de bal richting Maignan.

Hoewel de Fransen meer balbezit hadden, bleven de kansen van Les Bleus beperkt. Thuram liet zien dat hij van een ander kaliber is dan Mbappé, die zes keer scoorde tegen Oranje. De spits van Inter schoot van dichtbij wild naast.

Ook een kwartier na rust had Thuram zijn vizier niet op scherp staan. Na de intrigerende eerste helft was het vervolg na rust aanvankelijk minder aantrekkelijk. Dat kwam mede omdat Griezmann zich koest hield.

Knappe redding Verbruggen

Tot de 65ste minuut. Daar dook de gelegenheidsaanvoerder na een pass van N'Golo Kanté vrij op voor Verbruggen. Weer deed Griezmann het half liggend en daardoor miste zijn inzet kracht. Verbruggen redde knap met het been.

Het doelpunt van Simons werd daarna afgekeurd, maar bood Oranje wel de wetenschap dat er meer dan een 0-0 te halen was tegen de vicewereldkampioen. Naast Wijnaldum bracht Koeman Lutsharel Geertruida (voor Frimpong) en Veerman (voor Jerdy Schouten).

Ook Wout Weghorst, de matchwinner van de wedstrijd tegen Polen, kwam binnen de lijnen. In Hamburg toonde hij zich een ware finisher. In Leipzig kreeg hij geen kans. De Franse invallers Kingsley Coman en Olivier Giroud konden evenmin de ban breken. Mbappé bleef op de bank.

Frankrijk was na rust de betere ploeg, Oranje beperkte zich tot verdedigen en was aanvallend slordig. Na zeven nederlagen in de laatste acht ontmoetingen met Frankrijk was het voor Nederland toch een waardevol gelijkspel.