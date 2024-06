NOS Wie vervangt Kylian Mbappé?

NOS Voetbal • vandaag, 09:38 Klaar om Mbappé te vervangen tegen Oranje: Thuram, Giroud en Kolo Muani Jesse Wieten redacteur NOS Sport

Jesse Wieten redacteur NOS Sport



De grote vraag in de aanloop naar Nederland-Frankrijk is of Kylian Mbappé aan de aftrap staat bij het EK-duel in Leipzig. Vanwege zijn gebroken neus is het onzeker of de 25-jarige steraanvaller kan meedoen en of bondscoach Didier Deschamps het aandurft. Franse media melden dat Mbappé vanavond op de bank begint.

Speelt Mbappé niet, dan heeft Frankrijk verschillende alternatieven centraal voorin, de positie waar Mbappé in de eerste wedstrijd tegen Oostenrijk (1-0 winst) begon. We zetten drie potentiële vervangers op een rij.

Olivier Giroud: laatste kunstje

Er waren tijden dat zelfs FC Utrecht twijfelde aan de kwaliteiten van Olivier Giroud. "Balvast, maar niet explosief", luidde het oordeel in het scoutingsrapport. Giroud was een jaar of achttien en speelde nog vooral in het tweede team van Grenoble, dat uitkwam in de Franse Ligue 2.

Tot een transfer kwam het niet. FC Utrecht ging die zomer van 2005 voor een andere Fransman: Marc-Antoine Fortuné. Giroud werkte zich via Grenoble en Tours langzaam op en debuteerde pas op zijn 23ste bij Montpellier op het hoogste niveau.

AFP Olivier Giroud als spits van Montpellier in 2010

"Er zijn twee manieren om met problemen om te gaan", zei Giroud later. "Je kunt opgeven en je dromen niet bereiken. Of je kunt vechten." De rest is geschiedenis: Arsenal, Chelsea en AC Milan werden zijn volgende clubs.

In 2018 was Giroud bij afwezigheid van de verbannen Karim Benzema de spits van Frankrijk op het WK. 'Les Bleus' pakten de wereldtitel, maar toch was Giroud onderwerp van discussie. De spits scoorde niet. Sterker nog: geen van zijn doelpogingen ging tussen de palen.

Na het EK verruilt de inmiddels 37-jarige Giroud Milan voor een avontuur bij Los Angeles FC. Dit EK is zijn laatste kunstje als international. De twijfel is nu wel weg over de topscorer aller tijden van Frankrijk (57 goals). "Hij is een man die erkenning verdient", zei Antoine Griezmann onlangs. "Hij is de ideale teamspeler."

Randal Kolo Muani: misser voor het leven

Oranje heeft de teen van Iker Casillas, Frankrijk het been van Emiliano Martínez. Randal Kolo Muani denkt er niet graag aan terug. In de slotseconde van de verlenging van de WK-finale van 2022 tegen Argentinië kreeg de spits oog in oog met de Argentijnse keeper een enorme kans.

De invaller had de WK-held van Frankrijk kunnen worden. Hij ging voor de korte hoek, maar Martínez redde en de doelman werd de Argentijnse held van de penaltyserie. "Ik krijg er nog altijd een brok van in mijn keel, en dat zal zo zijn voor de rest van mijn leven", sprak Kolo Muani bij een terugblik.

EPA Emiliano Martinez redt op de inzet van Randal Kolo Muani in de WK-finale

De 25-jarige aanvaller beleefde zijn doorbraak in de Ligue 1 bij Nantes in het seizoen 2020/2021. Na een sterk seizoen bij Eintracht Frankfurt haalde Paris Saint-Germain hem vorig jaar voor 75 miljoen euro, plus 15 miljoen euro aan bonussen, terug naar Frankrijk.

Bij het sterrenensemble in Parijs was hij niet zeker van een basisplaats en kende hij een moeizaam eerste seizoen. Het vertrek van Mbappé naar Real Madrid biedt hem een kans bij PSG. Zoals hij vandaag bij eventuele afwezigheid van Mbappé klaar staat om zijn kans te pakken.

Met die gemiste kans van toen altijd in gedachten: "Het motiveert me om hard te blijven werken, zodat ik later dat belangrijke doelpunt wél kan maken."

Marcus Thuram: aardje naar zijn vaartje

Marcus Thuram heeft het niet van een vreemde. Hij is de zoon van Lilian Thuram, die met Deschamps als teamgenoot wereldkampioen werd in 1998 en Europees kampioen in 2000. De geboorteplaats van Marcus is het Italiaanse Parma, waar zijn vader toen speelde.

Het verschil: vader was een verdediger, Marcus een aanvaller. Maatschappelijke betrokkenheid hebben vader en zoon gemeen. Afgelopen zaterdag nog sprak Marcus Thuram op de persconferentie evenals Mbappé zijn zorgen uit over de winst van het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

AFP Vader Lilian (r) en zoon Marcus Thuram (l) met de kampioensbeker van Ihter

"De situatie is triest. Het is heel ernstig", zei hij. Vader Lilian voert al langer een strijd tegen tegen racisme en discriminatie in Frankrijk en richtte daarvoor de Fondation Lilian Thuram op.

Qua prestaties op het veld is het moeilijk wedijveren met zijn succesvolle vader. Thuram kende een bescheiden start in de Ligue 2 bij FC Sochaux-Montbéliard. Na twee jaar bij En Avant de Guingamp en vier jaar bij Borussia Mönchengladbach in de Bundesliga verdiende hij een transfer naar de Italiaanse topclub Internazionale.

Mede dankzij dertien goals van Thuram werd Inter kampioen. Als invaller voor Giroud (nog voor rust) deed ook Thuram mee in de WK-finale van 2022. Tegen Oostenrijk begon de 26-jarige Thuram dit EK aan de linkerkant. Centraal is hij ook een optie, als vervanger van Mbappé misschien vanavond tegen Oranje.

Sla de carrousel over NOS

NOS Vermoedelijke opstelling Frankrijk