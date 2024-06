AFP Een 12-jarige Kylian Mbappé in Bondy, een buitenwijk van Parijs

NOS Voetbal • vandaag, 06:23 Oorsprong Frans voetbalsucces ligt in Parijse banlieues: 'Wij zijn dromers' Jonna ter Veer redacteur NOS Sport

Als Nederland morgenavond (21.00 uur) tegenover titelfavoriet Frankrijk staat, is dit wat Oranje moet vrezen: de wilskracht van de dromers. Ook al is één van die dromers, over wie dit verhaal gaat, mogelijk tijdelijk uitgeschakeld vanwege een gebroken neus.

Vier jaar geleden schreef Kylian Mbappé een verhaal in The Players' Tribune met als titel: 'Een brief aan de jonge Kylians'. Hij was toen 22. De voetballer speelde voor Paris Saint-Germain. Had op z'n 19de met Frankrijk het WK (2018) gewonnen.

Hij richtte de brief aan kinderen die opgroeiden in de armste buitenwijken van Parijs. Net als hij had gedaan.

"Dit verhaal gaat over voetbal", schreef Mbappé. "Maar eigenlijk gaat het over dromen."

AFP Kylian Mbappé met de wereldbeker die hij met Frankrijk in 2018 veroverde, hij was toen 19

Van de 25-koppige WK-selectie komt ruim de helft (13 spelers inclusief Mbappé) uit de banlieues rond Parijs. Voorsteden of wijken die bekendstaan om armoede, hoge werkloosheid, criminaliteit en drugshandel.

Maar ook om de ontwikkeling van voetbaltalent.

De regio Île-de-France - het gebied rondom Parijs - leverde 33 spelers die afgelopen seizoen in de Champions League speelden, becijferde Sky Sports.

De banlieues zijn een smeltkroes van culturen; er wonen veel migranten uit Franse overzeese gebieden als Guadeloupe en voormalige Franse koloniën in Noord- en West-Afrika. In het voetbal vinden de kinderen elkaar.

"Je komt je appartementengebouw uit en daar is een veldje, dus het eerste wat je doet is voetballen", zei Abdelaziz Kaddour, directeur van FC Montfermeil 93 in Seine Saint-Denis, in februari tegen BBC.

Kaddour was onder andere de coach van Mbappé's teamgenoot bij 'Les Bleus', William Saliba, verdediger van Arsenal.

Mentaliteit

"Dit is geen gemakkelijke plek om te wonen. Veel gezinnen hebben het moeilijk", zegt Kaddour. "De kinderen willen er alles aan doen om het beter te maken. Dat zorgt voor een bepaalde mentaliteit en dat maakt misschien wel het verschil, naast talent."

Getty Kylian Mbappé even terug bij AS Bondy, waar hij als kleine jongen speelde, met zijn vader Wilfried Mbappé (r)

Mbappé - met een Kameroense vader en Algerijnse moeder - leefde voor voetbal. Net als Saliba speelde Mbappé in de jeugd van AS Bondy, de plaatselijke voetbalclub. Zijn vader was er coach.

"Voetbal was alles voor mij", aldus Mbappé.

Bondy behoort tot het Franse departement 93, 'quatre-vingt-treize', oftewel Seine-Saint-Denis.

Op kleine krappe veldjes tussen de gebouwen leren kinderen er de ultieme balbeheersing.

Schijnbewegingen staan of vallen met creativiteit. In een flits van een seconde moet je beslissen wat je doet.

Probleemoplossend vermogen en spelintelligentie is waar voetbalscholen later op voortborduren. De grootste talenten gaan naar elite-academies als Clairefontaine, zoals Mbappé, die in de weekenden voor AS Bondy bleef voetballen.

Getty Les Bleus tijdens de oefenwedstrijd tegen Duitsland; Ousmane Dembélé en Kylian Mbappé staan naast elkaar rechtsonder, Dayot Upamecano derde van links bovenste rij

Mbappé werd groot. Vertrok als 16-jarige naar AS Monaco, daarna naar Paris Saint-Germain en nu Real Madrid. Maar hij vergat nooit waar hij vandaan kwam. Na de WK-winst in 2018 kwam hij terug naar AS Bondy om het succes te vieren.

'Ploeteren in de kou'

Zijn verhaal is herkenbaar voor veel van zijn teamgenoten, zoals Dayot Upamecano (Bayern München) en Ousmane Dembélé (PSG).

Zij groeiden op in Évreux in Normandië, honderd kilometer ten westen van Parijs.

"We hadden het heel moeilijk toen ik jong was", vertelt Dembélé in een documentaire over zijn jeugd.

Upamecano vult aan: "Mijn moeder werkte op de markt. Ik zag haar ploeteren in de kou. Dat motiveerde me extra om haar te helpen."

5:00 Dembélé: 'We hadden het heel moeilijk toen ik jong was'

Mbappé, een van de beste voetballers ter wereld, is nu 25 jaar. Hij start komend seizoen bij Real Madrid. Mogelijk als Europees kampioen, al helpt die gebroken neus niet mee.

"Jullie dromen allemaal dezelfde droom", schrijft Mbappé aan de kinderen. "In Bondy, in de banlieues, is er misschien niet veel geld. Maar wij zijn dromers. Zo zijn we geboren, denk ik. Misschien komt het omdat dromen niet veel kost. Sterker nog: het is gratis."

NOS/Gracenote Vermoedelijke opstelling Frankrijk als Mbappé speelt, spelers met een * komen uit de banlieues van Parijs