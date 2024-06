Reuters Kylian Mbappé

NOS Voetbal • vandaag, 19:40 Mbappé roept Franse jongeren op te gaan stemmen: 'Extreme partijen kloppen op de deur'

Daags voor de eerste EK-wedstrijd van Frankrijk ging het op de persconferentie niet alleen over tegenstander Oostenrijk. Aanvoerder Kylian Mbappé deed een oproep aan Franse jongeren om vooral te gaan stemmen.

"We weten dat dit een cruciaal moment is in de Franse geschiedenis", zei de 25-jarige Mbappé. "Verkiezingen als deze hebben we niet eerder gezien."

Bij de Europese verkiezingen van vorig weekend boekte radicaal-rechts een monsterzege in Frankrijk. President Emmanuel Macron riep daarop nieuwe nationale verkiezingen uit. Op 30 juni en 7 juli mogen de Fransen weer naar de stembus.

"Deze generatie kan het verschil maken", vindt Mbappé. "We kunnen zien dat extreme partijen op de deur van de macht kloppen en we hebben de mogelijkheid om de toekomst van ons land te bepalen."

'Verkiezingen belangrijker dan EK-wedstrijd'

Mbappé noemde de huidige politieke situatie in Frankrijk belangrijker dan de EK-wedstrijd tegen Oostenrijk van maandag. Frankrijk en Oostenrijk zitten op het EK in dezelfde groep als Oranje, dat vandaag met 2-1 van Polen won.

AFP Mbappé op de training van Frankrijk

Mbappé is niet de eerste Franse speler in de EK-selectie die zijn zorgen uitspreekt over de komende verkiezing. Gisteren noemde Marcus Thuram de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse Marine Le Pen "triest" en "heel ernstig".

En eerder zei Ousmane Dembélé dat "alle alarmbellen zijn gaan rinkelen" na de Europese verkiezingen. Bij die verkiezingen kreeg Rassemblement National, de partij van Le Pen, 31 procent van de stemmen. Dembélé: "Ik hoorde dat maar 50 procent van de mensen gestemd heeft. Hopelijk gaat iedereen stemmen bij de komende verkiezingen."

Onnodige druk

Naar aanleiding van de uitspraken van Dembélé en Thuram vroeg de Franse voetbalbond gisteren aan journalisten en spelers om niet over de komende verkiezingen te praten.

"We zijn erg gehecht aan de vrijheid van meningsuiting en vragen iedereen te gaan stemmen", meldde de bond in een verklaring. "Maar we willen voorkomen dat er onnodige druk op ons team komt te liggen."

Mbappé legde dat verzoek vandaag naast zich neer. De Franse sterspeler denkt niet dat de politiek voor afleiding zorgt op het EK. "Het één heeft niets met het ander te maken. Helemaal niets, zelfs."