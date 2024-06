Verbazing in Frankrijk over nieuwe verkiezingen: 'Macron speelt blufpoker'

Europa-correspondent Saskia Dekkers:

"De verbijstering in Frankrijk is groot. Staatsrechtelijk gezien hoefde hij helemaal geen verkiezingen uit te schrijven. Eerder zei hij nog dat Fransen de Europese verkiezingen niet 'nationaal' moesten maken. En nu doet hij dit."

"Macron komt in een zeer ingewikkelde situatie. Deze verkiezingen zijn niet goed voor zijn aanzien in het buitenland. Hij is zeer pro-Europa en zet zich in voor steun aan Oekraïne en een gezamenlijk Europees leger. Maar de komende weken is zijn aandacht waarschijnlijk vooral bij de nationale verkiezingen. En stel dat hij verliest: dan moet hij samenwerken met een eurokritische partij. Dat zal een vreemde situatie worden en zijn positie in Europa verzwakken."