Franse burgemeesters bezorgd, 'verkiezingen en Spelen te dicht op elkaar'

Burgemeesters in Frankrijk maken zich zorgen over de organisatie van de komende parlementsverkiezingen. Die werden gisteravond door president Macron uitgeschreven, na de forse nederlaag van zijn partij bij de Europese verkiezingen en de overwinning van het radicaal-rechtse Rassemblement National.

De eerste ronde is al op 30 juni, een week later volgt de tweede ronde. De voorbereidingstijd is heel kort en valt ook nog eens samen met de laatste voorbereidingen voor de Olympische Spelen die op 26 juli beginnen.