NOS Nieuws • vandaag, 17:23 • Aangepast vandaag, 23:44 Exitpolls: Le Pen wint in Frankrijk, Meloni in Italië

Bij de Europese verkiezingen lijken de radicaal-rechtse partijen in Duitsland, Italië en vooral Frankrijk flink te winnen.

In Italië is Fratelli d'Italia van premier Meloni volgens de exitpoll van publieke omroep RAI de grootste geworden met 26 tot 30 procent van de stemmen. In 2019 kreeg haar partij nog maar 6,4 procent, maar bij de nationale verkiezingen van 2022 haalde ze 26 procent. Dat goede resultaat wordt dus zeker geconsolideerd.

In het Europees Parlement is Fratelli d'Italia aangesloten bij de conservatieve ECR-fractie. Die fractie liet vanavond weten dat ze bereid is tot samenwerking met voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie. Zij is lid van de christendemocraten, die opnieuw veruit de grootste fractie in het Europees Parlement krijgen.

De PVV van Geert Wilders en de partij van Marine Le Pen horen bij de radicaal-rechtse fractie ID.

Italië-correspondent Heleen D'Haens: "De exitpolls in Italië liggen in de lijn der verwachting: premier Meloni's Fratelli d'Italia werd gepeild op 26,5 procent en heeft dat percentage ook behaald. Het is daarmee de grootste partij. Meloni's tactische keuze om zichzelf als lijsttrekker naar voren te schuiven, hoewel ze niet van plan is om naar Brussel te gaan, heeft goed uitgepakt. De linkse PD, die al bijna twee jaar fel oppositie voert tegen Meloni, doet het met 23 procent iets beter dan verwacht. Hun stemmen zullen vooral afgesnoept zijn van de Vijfsterrenbeweging, die sterk verliest ten opzichte van vijf jaar geleden. Ook de Lega van Matteo Salvini, die in 2019 een populariteitspiek beleefde, is electoraal een kopje kleiner gemaakt. De partij wordt kleiner dan Forza Italia van wijlen Silvio Berlusconi en is zo de minst populaire partij in de rechtse regeringscoalitie. Dat zal ook voor het binnenlands bestuur gevolgen hebben."

In Frankrijk is de partij van Marine Le Pen volgens de exitpoll zoals verwacht veruit de grootste partij geworden.

In reactie daarop riep president Macron voor 30 juni nieuwe parlementsverkiezingen uit.

Het Rassemblement National (RN) van Le Pen krijgt in de verschillende exitpolls tussen de 31,5 en 33 procent van de stemmen en wordt daarmee meer dan dubbel zo groot als de partij Renaissance van Macron, die rond 15 procent krijgt.

Bij de vorige Europese verkiezingen waren de partijen van Le Pen en Macron ongeveer even groot, met 24 procent voor het RN en 22 procent voor En Marche, zoals Macrons partij toen nog heette.

De Europese lijsttrekker van RN riep in een eerste reactie op tot nieuwe nationale verkiezingen. Bardella zei "dat we klaar zijn om Frankrijk naar een andere regering te leiden".

Franse verkiezingswinnaar Bardella: vanavond is een wind van hoop opgestoken

De sociaaldemocraten doen het relatief goed, en zijn met 14 procent de derde partij geworden.

AfD tweede Duitse partij

Ook de radicaal-rechtse AfD in Duitsland won flink, zij het dat in Duitsland de christendemocraten daar met een straatlengte verschil de grootste blijven. De partij lijkt daar de tweede partij te zijn geworden. De Groenen lijden een groot verlies.

Volgens de exitpoll krijgt de AfD 16,5 procent van de stemmen. In 2019 was dat 11 procent. De AfD wint ondanks de schandalen waar de partij de laatste tijd door geteisterd werd.

Blijdschap bij AfD: 'Mensen zijn eurokritischer geworden'

De christendemocratische CDU en CSU doen het ongeveer net zo goed als vijf jaar geleden en krijgen samen 29,5 procent van de stemmen.

De regeringspartijen SPD, De Groenen en FDP verliezen. De sociaaldemocratische SPD van bondskanselier Scholz komt volgens de exitpoll uit op 14 procent. Dat is een klein verlies ten opzichte van vijf jaar geleden, maar toen haalde de partij al de slechtste uitslag uit haar geschiedenis.

De Groenen deden het vijf jaar geleden uitzonderlijk goed en werden de tweede partij met 20 procent van de stemmen. Ditmaal vallen ze ver terug, naar 12 procent.

De liberale FDP doet het als enige regeringspartij nog redelijk, met 5 procent, tegen 5,4 procent vijf jaar geleden.

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers: "Zoals verwacht zijn de christendemocraten veruit de grootste geworden. Geen enorm verschil met vijf jaar geleden, wel een behoorlijke verbetering ten opzichte van de nationale verkiezingen van 2021. Met name De Groenen, deel van de onpopulaire Duitse regering, verliezen flink. Dat de SPD vooral ten opzichte van de laatste landelijke verkiezingen flink verliest, is een klap voor bondskanselier Scholz. Bij de AfD vieren ze de tweede plaats als enorme overwinning; er werd hard gejuicht toen de prognose binnenkwam. De afgelopen weken streden ze met De Groenen en SPD om de tweede plaats. Ze hadden dus ook vierde kunnen worden. Wat in het algemeen opvalt is dat de opkomst zeer hoog was, de hoogste sinds 1979. Het zal interessant zijn om te zien of kiezers die eerder thuisbleven nu massaal op de AfD hebben gestemd."

Partij Tusk grootste in Polen

Bij de Europese verkiezingen in Polen eindigt het Burgerplatform van premier Tusk op de eerste plaats, blijkt uit een exitpoll. Tusk had campagne gevoerd voor Europa en benadrukt dat Polen thuis hoort in het hart van de Europese Unie. Hij zette zich af tegen de nationalistische oppositiepartij Recht en Orde (PiS), die vaak in conflict kwam met Brussel.

De coalitie van Tusk behaalt naar verwachting 38,2 procent van de stemmen, gevolgd door PiS met 33,9 procent. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht.

Kleine verschuivingen in Spanje

Bij de verkiezingen in Spanje zijn de verschuivingen wat minder groot. Verrassend is wel dat de rechtse oppositiepartij Partido Popular waarschijnlijk iets groter is geworden dan de sociaaldemocratische regeringspartij PSOE van premier Sánchez.

De verschillen zijn klein: de PP wordt op 21 en 23 zetels in het Europees Parlement gezet, de PSOE op 20 tot 22 zetels. De PSOE blijft daarmee gelijk, de PP wint flink, 8 tot 10 zetels.

Het radicaal-rechtse VOX gaat van 4 naar 6 tot zetels in het Europees Parlement.

Spanje-correspondent Miral de Bruijne: "Een grote winst voor de conservatief-rechtse Partido Popular was al verwacht. Toch werd de afgelopen weken nog verwacht dat de socialistische partij van premier Sánchez de meeste stemmen zou halen. Als deze exitpoll klopt, wordt de PP dus iets groter. De twee traditionele machtspartijen in Spanje liggen ver voor op het rechtse VOX, dat van 4 naar 6 à 7 zetels gaat. De opkomst was een stuk lager dan in 2019. Een verklaring kan zijn dat de Europese verkiezingen toen samenvielen met de gemeenteraadsverkiezingen en regionale verkiezingen. Want in 2014 was de opkomst dan weer lager dat vandaag."

Oostenrijkse FPÖ de grootste

Bij de Europese verkiezingen in Oostenrijk lijkt de rechts-radicale FPÖ de grootste partij te zijn geworden, met naar verwachting 27 tot 30 procent van de stemmen. Oostenrijk was vandaag het eerste land dat met een exitpoll kwam.

AFP FPÖ-lijsttrekker Vilimsky na het stemmen

De conservatieve ÖVP, die in het Europees Parlement is aangesloten bij de christendemocraten, en de sociaaldemocratische SPÖ volgen met elk zo'n 23 procent van de stemmen. In zetels betekent het dat de FPÖ op 6 uitkomt en de ÖVP en de SPÖ beide op 5.

Vijf jaar geleden werd de ÖVP met 34,5 procent van de stemmen nog veruit de grootste, gevolg door de SPÖ met 23,9 procent. De winnaar van vandaag, de FPÖ, was toen derde met 17,2 procent van de stemmen.

Uitslagen mogen pas vanaf 23.00 uur bekend gemaakt worden, omdat dan in Italië de stemlokalen dichtgaan. Voor die tijd verschijnen er alleen exitpolls. De Europese Unie komt rond 20.30 uur met een eerste indicatie van hoe het nieuwe Europees Parlement eruit komt te zien. Na het sluiten van de laatste stembureaus volgt er een update. De laatste bijgewerkte prognose verwacht de EU om 01.00 uur.