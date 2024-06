Grote protesten in ruim honderd Franse steden tegen radicaal rechts

In Frankrijk zijn vele tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de opkomst van radicaal rechts. Ze vrezen dat Rassemblement National (RN) het bij de aanstaande parlementsverkiezingen even goed zal doen als bij de Europese verkiezingen.

In Parijs was de grootste betoging, daar gingen volgens de politie ondanks wind en regen zo'n 75.000 mensen de straat op. De stoet liep vanaf Place de la République naar Place de la Bastille.

Over het algemeen verliep het protest rustig. Wel werd een handjevol personen opgepakt die vernielingen aanrichtte. Ook zette de politie traangas in om te voorkomen dat een bushokje gesloopt werd.

Behalve in Parijs waren ook op 150 andere plekken betogingen aangekondigd, onder meer in Marseille, Toulouse en Lille. De politie had 21.000 agenten opgetrommeld om alles in goede banen te leiden.