NOS Voetbal • vandaag, 22:57 Frankrijk wint nipt van Oostenrijk in groep Oranje, Mbappé valt uit met bebloede neus

3:55 Bekijk de samenvatting van Oostenrijk - Frankrijk

Frankrijk, vrijdag de tegenstander van Oranje, heeft de favorietenstatus op het EK nog niet overtuigend waargemaakt. Op z'n Frans - verdedigend weinig weggevend, aanvallend met gevaarlijke stuiptrekkingen - versloegen Kylian Mbappé en co wel de Oostenrijkers met 1-0.

Grootste tegenvaller voor Frankrijk was de blessure van Mbappé, die in de slotfase met een bloedende neus naar de kant ging. Hij was hard in botsing gekomen met de schouder van Kevin Danso.

Eigen doelpunt Wöber

Sprankelend was het niet in hun openingsduel en de Fransen oogden best kwetsbaar achterin. Maar de Oostenrijkers, die zeker na rust met alle risico's van dien naar voren voetbalden, kwamen aanvallend te kort om Frankrijk pijn te doen. Een eigen doelpunt van Maximilian Wöber was de enige goal van de wedstrijd.

Reuters Mbappé naar de kant met een bloedende neus

Frankrijk staat tweede in de groep, op basis van doelsaldo achter Nederland, dat op de eerste plek staat. Vrijdagavond om 21.00 uur spelen Nederland en Frankrijk tegen elkaar.

Kanté basis

Titelfavoriet Frankrijk heeft zo'n sterke selectie dat de ploeg het zich kon veroorloven om twee Champions League-winnaars met Real Madrid Eduardo Camavinga en Aurélien Tchouaméni op de bank te houden. Voor N'Golo Kanté, al twee jaar actief bij het Saudische Al-Ittihad, was wel een plekje in de eerste elf.

Didier Deschamps koos voor degelijkheid achter de vlugge aanvallers Ousmane Dembélé, Marcus Thuram en Mbappé, die deze week nog de jonge Fransen opriepen om te gaan stemmen.

Omdat de Oostenrijkers niet bang waren om te voetballen, lag het tempo direct hoog. Daardoor ging niet alles goed. Slordigheden en felle duels, waarin de Oostenrijkers bepaald niet inhielden, wisselden elkaar af. Frankrijk liet de bal regelmatig ook aan de Oostenrijkers, loerend op een foutje in hun opbouw, wachtend op een vlijmscherpe counter.

0:29 Ongelukkige eigen goal Wöber, voorzet Mbappé in verre hoek geknikt: 1-0

Oostenrijk kreeg één gigantische kans op de gelijkmaker. Nog voor rust legde Marcel Sabitzer een voorzet van Wöber fraai klaar voor Christoph Baumgartner, maar de nummer tien kreeg de bal er één-op-één met doelman Mike Maigan niet in.

Mbappé kan ook missen

Na rust gingen de Oostenrijkers fanatiek op zoek naar de gelijkmaker. Met de blik volledig naar voren gericht en veel meer balbezit dan de Fransen, gaven ze noodgedwongen ook veel ruimte weg. De Fransen wachtten met liefde op een countermogelijkheid.

Mbappé kreeg kort na rust al een kans die de Real Madrid-aanwinst normaal gesproken in zijn slaap nog scoort. Maar één-op-één met Pentz mikte hij naast.

0:42 Zeldzame misser van Mbappé die op weg leek naar de 0-2 tegen Oostenrijk

Oostenrijk had geen andere keus dan aanvallen, maar echte kansen kreeg de ploeg ook weer niet. Daarentegen kwam Frankrijk counterend via Antoine Griezmann, Jules Koundé en Marcus Thuram in korte tijd tot driemaal toe bijna op 2-0. Maar ook daar ontbrak de scherpte.

Oostenrijk kon niet, Frankrijk hoefde niet

Langzaam maar zeker liep de tank leeg bij de Oostenrijkers. Het laatste offensief dat ze produceerden in de ietwat hectische slotfase leek gevaarlijker dan het daadwerkelijk was. Tegelijkertijd hoefden de Fransen ook niet per se meer naar voren.

Het zorgwekkendste moment van de avond vond vlak voor het verstrijken van de negentig minuten plaats. Mbappé kopte op doel, maar kwam tijdens het luchtduel hard in botsing met Danso. Met een hevig bloedende neus bleef de aanvoerder achter op de grond. Een gebroken neus valt niet uit te sluiten, hij leek in elk geval flink scheef te staan.

0:51 Mbappe beukt met neus tegen schouder Danso en gaat bloedend van het veld