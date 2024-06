Getty Jeremie Frimpong

NOS Voetbal • vandaag, 06:16 Koeman schaaft aan 'gameplan' Oranje: krijgt Frimpong zijn kans tegen Fransen? Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

"We hebben spelers die kunnen starten en spelers die kunnen eindigen." Ronald Koeman houdt het in Leipzig andermaal cryptisch en daarmee spannend, maar tegen het sterke Frankrijk lijkt de bondscoach toch echt te gaan sleutelen aan zijn team.

Helemaal onverwacht is dat niet. Vanaf het eerste moment van de EK-voorbereiding in Zeist streeft Koeman al naar een Nederlands elftal dat in verschillende formaties, met verschillende poppetjes als het moet, tegenstanders kan bestrijden.

"Ik heb niet het gevoel dat we met de elf die het EK beginnen ook het toernooi eindigen", zei Koeman al. Terwijl de voetbalwereld zich druk aan het maken was over het masker van Kylian Mbappé, schaafde Koeman verder aan zijn veelzijdige elftal.

De grote opsteker van de voorbije weken is dan ook dat dit Oranje in de breedte is gegroeid. Er zijn verschillende smaken beschikbaar voor Koeman en zijn staf. Want de invallers tegen Polen (2-1 winst) wisten te overtuigen, denk maar aan Wout Weghorst.

Een EK win je niet door je eerste elf spelers, maar dankzij de gehele selectie. Dat weet Koeman als geen ander. Hij bouwt op zijn inmiddels volledig fitte groep van 26. Elke speler kan dit EK een rol krijgen, als starter of finisher.

Wie zijn starters zijn tegen de Fransen? "Ik maak keuzes op basis van ons gameplan, dat is het belangrijkste", legde de bondscoach aan de vooravond uit. "Tegen Polen heb ik veel goede dingen gezien."

Met durf en geduld

Na de winst in die eerste wedstrijd is de volgende tegenstander wel van een paar niveautjes hoger: titelfavoriet Frankrijk, dat het eerste duel met 1-0 won van Oostenrijk. In de afgelopen jaren kreeg Nederland veel tikken te verduren van de Fransen, de ene 4-0 kwam nog harder aan dan de andere.

Het verhaal is telkens hetzelfde: de Fransen laten de Nederlanders aan de bal, wachten geduldig op een fout en profiteren dan razendsnel. Aan Koeman de taak om niet voor de zoveelste keer in die val te trappen.

"We moeten met durf spelen. Dat zal de key zijn", voorspelde Koeman. "Maar dat is tegelijkertijd ook het moeilijke, want je wil geen balverlies leiden op bepaalde plekken. Dus we zullen ook geduldig moeten zijn."

En de Europees kampioen van 1988 zag meer kansen. "We analyseren een tegenstander natuurlijk ook om te kijken waar wij onze kracht kunnen tonen tegen ze." Wie goed naar die zin luistert, krijgt het idee dat Jeremie Frimpong weleens kan gaan starten.

Duel der sneltreinen

Op de linkerkant bij Frankrijk staat namelijk Theo Hernández. De sneltrein van AC Milan met oneindig veel brandstof, die de gehele linkerflank bestrijdt. Daarmee is hij te vergelijken met Alphonso Davies, de vleugelverdediger van Bayern München én Canada.

Het was Frimpong die bij het met 4-0 gewonnen oefenduel van Nederland, drie weken geleden in de Kuip, Davies totaal onschadelijk maakte, over hem heen denderde en met een doelpunt en een assist de man van de avond werd.

Pro Shots Jeremie Frimpong danst met Memphis Depay

De Bayer Leverkusen-revelatie zal Hernández overal op het veld volgen, in tegenstelling tot Xavi Simons, die tegen Polen nog de voorkeur kreeg op de positie rechtsvoor. Opnieuw liet Simons daar te weinig zien.

Het was niet voor niets dat Koeman op de persconferentie in Leipzig, waar Simons nota bene het afgelopen seizoen heeft geschitterd, de vraag van een buitenlandse journalist kreeg hoe dat toch kon met Simons. Zo'n groot verschil tussen de prestaties bij zijn club Leipzig en die bij Oranje.

Koeman reageerde door de stellen dat hij nog altijd het volste vertrouwen in Simons heeft, maar dat talenten nu eenmaal goede en minder goede periodes afwisselen. Een reserveplaats tegen Frankrijk wil niet zeggen dat Simons dit EK op de bank blijft.

ANP Xavi Simons baalt na een gemiste kans voor Oranje

En ook als invaller denkt Koeman dat Simons zijn waarde kan hebben, al heeft hij in Donyell Malen nog een aanvaller die op de deur klopt. En dan is daar ook nog Weghorst, met zijn beleving en passie een voorbeeld voor de hele groep.

Invallers belangrijk

Sinds het EK van 1980, het eerste EK waar Opta de statistieken van bijhoudt, speelde Oranje 38 wedstrijden. In maar liefst twaalf van die 38 duels lukte het een invaller om belangrijk te zijn met een goal of een assist.

Hoewel Weghorst zelf het nooit zal toegeven, is hij de ideale invaller. Dat heeft hij met zijn winnende goal tegen Polen maar weer bewezen. Onder leiding van Koeman wist de spits al vijf keer als invaller te scoren in Oranje.

Daar horen de goals tegen Argentinië op het WK in Qatar dus nog niet eens bij. Het geeft Weghorst in Nederland momenteel een haast mythische status. Maar daarmee krijgt hij nog geen basisplaats van Koeman. Weghorst komt pas later voor in zijn gameplan.

