Twee goals, twee assists: Mbappé blinkt uit in oefenduel met Duitse jeugdploeg

Tegen het Nederlands elftal wilde de Franse bondscoach Didier Deschamps geen risico met hem nemen. En de kans bestaat dat hij op het EK ook in het laatste groepsduel met Polen zijn gebroken neus zal kunnen sparen.

Maar dat weerhield Kylian Mbappé er in Duitsland niet van om daags na het treffen met Oranje het veld op te stappen voor een oefenwedstrijd met de beloften van FC Paderborn.

Zestig minuten

Daarin liet Mbappé zien dat er met zijn vorm niets mis is. Tegen de onder-19 van de club uit de tweede Bundesliga was hij goed voor twee goals en twee assists. Beelden zijn er niet van het duel dat achter gesloten deuren gespeeld werd. De uitslag is evenmin bekend.