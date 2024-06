AFP Kylian Mbappé met masker

NOS Voetbal • vandaag, 23:52 Powel en Van Eijden baalden van masker: 'Mbappé gaat er zeker niet beter van voetballen' Richard Vermeer redacteur NOS Sport

Richard Vermeer redacteur NOS Sport



De schrik was groot in het Franse kamp toen Kylian Mbappé met een bebloed gezicht het veld moest verlaten tijdens de groepswedstrijd tegen Oostenrijk. Frankrijk zou het eerste duel op het EK in Duitsland met 1-0 winnen, maar na afloop was de grote vraag vooral hoe het met de sterspeler gesteld was.

Een dag later werd bekend dat de aanvaller zijn neus heeft gebroken en de komende wedstrijden met een speciaal voor hem gemaakt gezichtsmasker moet gaan spelen. Of Mbappé vrijdag tegen Oranje speelt, is nog altijd niet duidelijk. Maar hoe voetbalt dat nu eigenlijk, zo'n masker?

Ervaringsdeskundigen Berry Powel en Rens van Eijden moesten beiden ook ooit met een masker voetballen en weten precies hoe dat voelt. "Ik moest een rare houding aannemen om nog iets te kunnen zien."

Powel werd in 2010 kampioen van de eerste divisie met De Graafschap. Toch zal de spits, die met vijftien doelpunten een belangrijk aandeel had in de titel van de Superboeren, de successen van dat seizoen niet als enige onthouden hebben.

Op 8 november 2009 kreeg Powel namelijk zelf te maken met de kwetsuur die de Franse steraanvaller aan de kant houdt. In het competitieduel met FC Emmen ging het mis.

Neus negentig graden andere kant op

"We kregen een corner en ik vloog er volle bak in. Hun keeper (Harm Zeinstra, red.) kwam echter snel uit. In plaats van dat hij de bal stompte, stompte hij mijn neus negentig graden de andere kant op. De verzorger had mijn neus daarna nog wel rechtgezet, maar ik heb niet lang door kunnen spelen."

Powel liet een dag later al een masker maken, maar merkte al snel dat het hem flink in de weg zat. "Het masker was nogal dik. Als ik naar beneden keek, kon ik de bal niet goed zien. Ik moest een rare houding aannemen om nog iets te kunnen zien."

Persfotografie Theo Kock 2009: Berry Powel met masker in het duel met FC Den Bosch

Vijf dagen na het breken van zijn neus, stond de wedstrijd tegen FC Den Bosch op het programma. Powel probeerde het nog wel even, maar was na een kwartier spelen helemaal klaar met het hulpmiddel.

Het masker werd aan de kant gegooid en de spits speelde de wedstrijd uit zonder bescherming. "Dat sloeg eigenlijk nergens op, maar als je in een wedstrijd zit, wil je alleen maar winnen. Dan denk je niet aan het gevaar."

Tandarts helpt Van Eijden

Ook Rens van Eijden weet hoe het is om met een masker op te spelen. De oud-speler van PSV, AZ en NEC brak tijdens zijn verblijf in Alkmaar zijn neus in een oefenduel met Hertha BSC. De verdediger kreeg in juli 2016 een elleboog van tegenstander Vedad Ibišević te verwerken en moest ook een masker aan laten meten.

"Dat heb ik zo snel mogelijk laten doen bij een tandarts. Maar in het begin had ik te maken met zwellingen, dus dat zorgt voor wat tijdverlies."

Ook Van Eijden baalde van de extra druk op zijn gezicht. "Ik vond het niet heel prettig. Je moet bedenken dat er constant iets net een centimeter onder je oog zit. Het schuurde niet, maar het zat zeker niet lekker. Ik was heel blij als ik in de rust en na een wedstrijd het masker weer af kon doen."

Sla de carrousel over ANP Rens van Eijden in 2016 op de training van AZ met masker

ANP Rens van Eijden speelde met masker in het duel met Vojvodina

Van Eijden verwacht dat Mbappé de rest van het toernooi nog wel flink wat hinder gaat ondervinden van het masker. "Het is een irriterende en beperkende factor wat extra energie kost. Hij gaat er zeker niet beter van voetballen."

Volgens de oud-prof is de aanvaller voor Nederland dan ook "geneutraliseerd". "Maar het scheelt alleen wel dat Frankrijk nog 22 andere spelers heeft die wel aardig een balletje kunnen trappen."

Powel ziet vooral een uitdaging voor de tegenstanders van Mbappé, die toch zullen reageren op de blessure van de aanvaller. "Als iemand volle bak tegen hem aanbeukt, voelt hij dat wel."

"Het masker beschermt een beetje, maar kan er niet helemaal voor zorgen dat hij pijnvrij is. Maar wanneer hij eenmaal in de wedstrijd zit en de adrenaline giert door zijn lichaam, wil hij gewoon zijn acties maken, scoren en de wedstrijd winnen voor Frankrijk."

'Masker Mbappé tegen de regels' Het gezichtsmasker van Kylian Mbappé met de Franse nationale vlag is in strijd met de reglementen van de UEFA. Dat hebben Franse media uitgezocht na de afsluitende training van Frankrijk voor het duel van vrijdag met het Nederlands elftal op het EK in Leipzig. Mbappé trainde met een masker over zijn neus. Hij had de Franse nationale vlag op zijn gezichtsbescherming laten aanbrengen en dat is in strijd met de regels. "Medische uitrusting die op het speelveld wordt gedragen, moet één kleur hebben en mag niet met een team of fabrikant worden geïdentificeerd", valt te lezen in de reglementen van de UEFA. Het is niet bekend of Mbappé ook een masker met één kleur op maat heeft laten maken.