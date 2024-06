Deschamps over de neus van Mbappé: 'Moet geopereerd worden, hoeft niet meteen'

Kylian Mbappé moet een neusoperatie ondergaan, dat bevestigt bondscoach Didier Deschamps in een videoboodschap op de kanalen van de Franse ploeg. De sterspeler van Frankrijk, vrijdag tegenstander van Nederland op het EK, brak zijn neus in het openingsduel met Oostenrijk.

Over het wel of niet meespelen van Mbappé tegen Nederland, deed Deschamps geen uitspraken. Eerder vandaag liet bondsvoorzitter Philippe Diallo ook weten nog geen uitsluitsel te kunnen geven over de inzetbaarheid van de aanvoerder en sterspeler.