Met een gebroken neus en een masker meteen weer spelen? 'Ligt aan herstel'

Kan Kylian Mbappé vrijdagavond met een gebroken neus en een beschermend masker spelen tegen het Nederlands elftal? Dat is de vraag die Franse en Nederlandse voetbalfans bezighoudt. Het antwoord: dat ligt aan hoe goed hij dan hersteld is, zegt fysiotherapeut Leo Echteld.

Vanuit Frankrijk is er nog geen definitief uitsluitsel over het meedoen van Mbappé tegen Oranje. De Franse televisiezender Canal+ zegt te weten dat Mbappé definitief niet meedoet tegen het Nederlands elftal, maar de Franse bondsvoorzitter Diallo noemde het laatste nieuws van de dokters "momenteel meer positief dan negatief".

Verder zei hij dat het nog te vroeg was om conclusies te trekken over de rest van het toernooi. "We zijn gisteravond pas laat teruggekomen in het hotel, dus we zullen het nu moeten aankijken", zei Diallo.