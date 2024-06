NOS Voetbal • vandaag, 11:16 Reijnders en Verbruggen schrijven vedette Mbappé niet af: 'Gaan 'm vrijdag met masker zien'

Het Nederlands elftal heeft gisteravond gezamenlijk gekeken naar de wedstrijd tussen Frankrijk en Oostenrijk (1-0). De selectie zag vedette Kylian Mbappé uitvallen met een gebroken neus, maar maakt zich niet te druk over zijn aanwezigheid vrijdag, als Oranje tegen Frankrijk speelt.

"Ik denk zelf dat het wel goed gaat komen met Mbappé qua fitheid", vermoedt middenvelder Tijjani Reijnders dinsdagochtend op de persconferentie. "Ik denk dat we hem vrijdag met masker gaan zien. Het is een geweldige voetballer en daar zullen we mee moeten dealen."

Doelman Bart Verbruggen haalt zijn schouders erover op. "Eerlijk gezegd maakt het me niet heel veel uit of Mbappé erbij is. Frankrijk heeft genoeg andere goede aanvallers en een sterke selectie. Natuurlijk is Mbappé een supergoede speler, maar we zijn voor niemand bang."

Getty Kylian Mbappe geblesseerd op de grond

Verbruggen maakte in oktober 2023 zijn debuut in het Nederlands elftal in een thuiswedstrijd tegen Frankrijk. Dankzij twee goals van Mbappé, waaronder een hele fraaie, ging dat duel uiteindelijk met 1-2 verloren voor Oranje.

"Dat schiet eigenlijk niet meer door mijn hoofd", stelt Verbruggen. "Natuurlijk gaan je gedachten automatisch terug naar je debuut als je zoals nu tegen Frankrijk speelt, maar ik ben niet meer bezig met die tegengoals."

Tegengoals uit hoekschoppen

Wat de laatste dagen wel uitgebreid besproken is in de Oranje-selectie: het aantal tegengoals uit hoekschoppen. De laatste drie tegengoals kwamen allemaal uit een corner. "We hebben het er gisteren over gehad", zegt Verbruggen. "Ik denk dat het een kwestie van communicatie is."

"Misschien had ik nog iets duidelijker kunnen zijn, maar het is lastig om medespelers te bereiken in een vol stadion en bovendien gaat het zo snel. Maar laten we er niet een te groot ding van maken, want we hebben die standaardsituaties ook vaak goed verdedigd."

AFP Keeper Bart Verbruggen

Verder kwamen Reijnders en Verbruggen terug op het 'imagineren' waar Wout Weghorst zondagmiddag over uitweidde. De spits is voor een wedstrijd bezig met het visualiseren van situaties, om zich zo optimaal voor te bereiden.

"Ik doe dat zelf niet", zegt Reijnders. "Maar ik heb er wel eens over gelezen en met iemand bij AZ over gepraat. Het kan spelers helpen met voorbereiden op een wedstrijd, maar ik probeer persoonlijk gewoon zo relaxt mogelijk een wedstrijd in te gaan."

Verbruggen is er iets actiever mee bezig. "Al weet ik niet of imagineren het juiste woord is. Voor een wedstrijd ben ik ermee bezig in mijn hoofd en heb ik gedachten over wat je kan verwachten qua situaties en sfeer. Zodat je soms, als je in een bepaalde situatie komt, het gevoel hebt dat je het niet voor het eerst ziet."