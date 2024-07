ANP Supporters op de voetbalrotonde in Apeldoorn

NOS Nieuws • vandaag, 18:39 Run op schermen na zeges Oranje en Turkije, maar veel zijn er niet meer beschikbaar

Door de 3-0 overwinning op Roemenië is de oranjekoorts flink toegenomen. En dat Nederland zaterdagavond in de kwartfinale tegen Turkije speelt, leidt tot extra belangstelling, want ook Turkse Nederlanders willen de wedstrijd niet missen. Bedrijven die grote schermen verhuren, moeten 'nee' verkopen en de prijzen van kaartjes voor de wedstrijd zijn hoog opgelopen.

Edward Petrovics van QLedX heeft geen scherm meer over. "Het was wel even paniek." In een pool met bedrijven in dezelfde branche verhuren ze samen zo'n 35 schermen. Die zijn allemaal verhuurd. Vooral festivals en horeca proberen volgens Petrovics nog een scherm te regelen. Hij ziet een opvallend verschil met de eerdere wedstrijden van Oranje. "Nu worden ook aanvragen gedaan voor feestjes van Turkse supporters."

Stefano van Galen van Ledimpact heeft ook geen scherm meer over. "Onze schermen blijven staan tot Nederland uit het toernooi ligt. Huurders betalen per wedstrijd." Ook hij merkt dat vooral horecabedrijven nog een scherm proberen te regelen, al zijn er ook particulieren die belangstelling hebben. "Af en toe belt iemand die een scherm in zijn achtertuin wil. Die heeft waarschijnlijk niet door hoe groot onze schermen zijn."

ANP De grote schermen zijn niet aan te slepen

Bij elektronicaketen MediaMarkt worden flink meer tv's verkocht. Een woordvoerder ziet vooral een stijging bij de grotere toestellen, en ook beamers worden vaker verkocht.

Dure Tickets

Wie er bij wil zijn in Berlijn, moet diep in de buidel tasten. Via website Viagogo zijn kaarten te koop vanaf 500 euro. Voor de beste plekken in het stadion, moet meer dan 2000 euro worden neergelegd. Op andere onofficiële verkoopsites worden vergelijkbare prijzen gevraagd.

Supportersvereniging Ons Oranje adviseert tickets alleen aan te schaffen via de website van de UEFA om te voorkomen dat je te veel betaalt, of het stadion niet in komt.

Zelf heeft Ons Oranje geen ticket meer over. Alle beschikbare kaarten voor wedstrijden van Oranje tot aan de finale zijn in december al verloot onder clubkaarthouders. De 7000 mensen die in die loting een ticket toegewezen kregen voor de kwartfinale, krijgen vandaag de mogelijkheid het ticket te kopen via de UEFA. De KNVB verwacht morgen te kunnen zeggen hoeveel Oranjesupporters een kaart hebben weten te bemachtigen.

ANP Oranjefans in Berlijn voor de poulewedstrijd tegen Oostenrijk

Nieuwe aanvragen worden niet meer in behandeling genomen. Mochten er extra kaarten beschikbaar komen, dan worden die verloot onder clubkaarthouders die op de wachtlijst staan. Fans zonder ticket kunnen in Berlijn wel terecht bij de oranje-activiteiten die de supportersvereniging organiseert.

Vollere treinen

De treinen naar Berlijn zitten voller dan anders. Een woordvoerder van NS ziet het hele EK al extra boekingen naar Duitsland. Voor de trein naar Berlijn moet een zitplaats gereserveerd worden, daardoor weet NS dat er nog plaatsen beschikbaar zijn. Over exacte aantallen doet de woordvoerder geen uitspraken.

Festivals

Sommige festivals en evenementen nemen maatregelen, zodat bezoekers niets hoeven te missen van de kwartfinale. Zij plaatsen extra schermen en maken ruimte vrij. Anderen vinden dat de muziek voor moet gaan. Mensen die de wedstrijd toch willen volgen, moeten dat via hun telefoon doen.

Festival WiSH Outdoor laat de kwartfinale niet ongemerkt voorbijgaan. Op het festivalterrein in Beek en Donk is naast de artiesten op verschillende podia nu ook de voetbalwedstrijd te zien. "We zenden de kwartfinale GROOTS uit bij onze indoor mainstage", schrijft de organisatie.

Down The Rabbit Hole in Beuningen plaatst op een aparte plek op het festivalterrein een scherm van acht bij vier meter.

Ook kleinere festivals willen bezoekers de mogelijkheid geven om de wedstrijd te volgen. Ruud Bakker organiseert voor het eerst het Undercover festival Gouda. Hij heeft nog een paar kleinere schermen kunnen regelen voor feestgangers die niets van de wedstrijd willen missen, maar de muziek gaat door. Op hetzelfde moment brengen muzikanten liedjes van ABBA op het podium. "Ik hoop dat veel mensen daar ook van genieten."