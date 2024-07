NoorderNieuws Feest in Coevorden

NOS Nieuws • morgen, 00:40 Feest op straat na overwinningen van Oranje en Turkije

Op veel plekken in Nederland was het afgelopen avond feest op straat na de overwinningen van het Nederlands elftal en Turkije in de achtste finales op het EK voetbal in Duitsland.

Onder meer in Enschede en Apeldoorn werd vuurwerk afgestoken en gingen oranjesupporters massaal de straat op. In Vroomshoop werd een weg afgezet omdat feestvierders, onder meer met oranje rookfakkels, op straat liepen. In IJmuiden sneuvelde een raam van een winkel in het centrum door zwaar vuurwerk dat werd afgestoken tijdens feestelijkheden.

Volksfeest

Ook na de winst van Turkije, de volgende tegenstander van het Nederlands elftal, was het op verschillende plekken feest. In Amsterdam en Tilburg zwaaiden mensen met Turkse vlaggen en reden er veel toeterende auto's. Sommige buurtbewoners klaagden over overlast.

Ook in Rotterdam vierden supporters van het Turkse elftal feest, onder meer bij het Hofplein. Volgens Omroep West barstte in de Haagse Schilderswijk een volksfeest los na de 2-1 overwinning op Oostenrijk.

Sla de carrousel over SQ Vision Feest in Tilburg na de overwinning van Turkije

Regio15 Oranjesupporters op het Jonckbloetplein in Den Haag

ANP Feestvierders op het Hofplein in Rotterdam

ANP Turkse supporters vieren feest op het Hofplein in Rotterdam

ANP De wedstrijden van het Nederlands elftal en Turkije werden op tal van plekken gevolgd

In Amersfoort besloot de politie een rotonde af te zetten nadat oranjesupporters zich bij het verkeersplein verzamelden en muziek draaiden, meldt RTV Utrecht. Ook na de overwinning van Turkije kwamen veel mensen naar de rotonde.

Om te voorkomen dat automobilisten rondjes bleven rijden, werd de rotonde deels afgezet. Ook noteerde de politie kentekens van bestuurders die zich niet aan de regels hielden. Zij ontvangen later nog een boete.

Groot scherm

De kwartfinale tussen Turkije en Nederland wordt aanstaande zaterdag om 21.00 uur gespeeld. Een Amsterdams raadslid heeft opgeroepen om schermen te regelen op een plein in het stadsdeel Nieuw-West, zodat Nederlandse en Turkse fans de wedstrijd gezamenlijk kunnen bekijken.