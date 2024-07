Getty Images Merih Demiral

NOS Voetbal • vandaag, 11:54 UEFA start onderzoek naar 'wolvengroet' Turkse verdediger Demiral

De Turkse verdediger Merih Demiral zou zomaar het kwartfinaleduel van komende zaterdag met Nederland op het EK kunnen missen. De UEFA stelt een onderzoek in naar de 'wolvengroet' die Demiral deed na zijn tweede doelpunt in de wedstrijd tegen Oostenrijk.

De 'wolvengroet' is een omstreden gebaar. Het is een symbool van de ultranationalistische en extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven. De groepering is in Frankrijk sinds 2020 verboden en staat in Duitsland onder toezicht.

De Grijze Wolven hebben banden met de ultranationalistische MHP-partij in Turkije, die daar een regering vormt met de AK-partij van president Erdogan.

Schorsing Albanees

Eerder dit EK stelde de UEFA een onderzoek in naar Albanese spits Mirlind Daku en schorste hem vervolgens voor twee duels. De aanvaller bracht volgens de UEFA het voetbal in diskrediet met zijn wangedrag na de groepswedstrijd van de Albanezen tegen Kroatië.

Daku zong na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen Kroatië beledigende teksten over Servië en Noord-Macedonië.

Demiral reageert

"De manier waarop ik feestvierde, heeft iets te maken met mijn Turkse identiteit", verklaarde Demiral na afloop. "Daarom maakte ik dit gebaar. Ik zag mensen in het stadion die ook dit gebaar maakten. Er was geen verborgen boodschap. We zijn allemaal Turken, ik ben erg trots om Turk te zijn en dat is het doel van dit gebaar."

Demiral was met twee doelpunten de gevierde man in de achtste finale tegen Oostenrijk (2-1) en geldt als een van de steunpilaren van de ploeg.

Nancy Faeser, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, heeft in een bericht op X de actie van Demiral veroordeeld. "De symbolen van Turkse rechtsextremisten horen niet thuis in onze stadions", zei ze. "We verwachten dat de UEFA de zaak onderzoekt en sancties overweegt."