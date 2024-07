De Ligt kampt met lichte klachten, Gravenberch maakt indruk tijdens Oranje-training

Oranje-international Matthijs de Ligt trainde op de dag na de gewonnen EK-wedstrijd tegen Roemenië (3-0) voor zichzelf. De verdediger van Bayern München zou lichte klachten hebben. Hij deed in het AOK Stadion van Wolfsburg los van de wisselspelers wat loopoefeningen.

De Ligt traint apart, lijkt niets ernstigs

Aké heeft al langer last van zijn rechterhamstring en liet eind vorige week een scan maken. In de groepswedstrijden tegen Polen en Oostenrijk haalde Koeman de verdediger van Manchester City ook eerder naar de kant.

Fanatiek en bevlogen

De man die indruk maakte tijdens de training, was een speler die nog niet in actie kwam tijdens dit EK: Ryan Gravenberch. De mooiste goals in de verschillende partijvormen kwamen van zijn voet, tweemaal verschalkte hij de keeper met een stiftballetje.