NOS Voetbal • vandaag, 16:13 Oranje wil 'Turkse fans wat stiller krijgen', maar ook genieten van 'hoop geluid'

1:52 Schouten: 'We kunnen strijdplan tegen Roemenië niet copy-pasten tegen Turkije'

"Ik verwacht een hoop geluid in het stadion." Oranje krijgt zaterdagavond tijdens de kwartfinale tegen Turkije te maken met een ouderwetse heksenketel, denkt Jerdy Schouten.

"Ik denk dat we flink wat passie en strijd gaan zien op het veld", vult Daley Blind aan. "We moeten ons daar goed op voorbereiden en ook op onze hoede zijn. De kunst is om dezelfde hoeveelheid strijd en passie erin te stoppen, maar ook om rustig te blijven aan de bal."

Maar zoals gezegd verwachten de twee die passie niet alleen op het veld. In speelstad Berlijn alleen al wonen namelijk zo'n 300.000 Turken. De Turkse fans leven over het algemeen ook zeer mee met hun nationale ploeg.

"De Turkse fans zijn emotioneel en gepassioneerd. Wij moeten proberen ze wat stiller te krijgen, maar we moeten ook genieten van de sfeer in het stadion. We moeten voorkomen dat we ons mee laten slepen, maar er juist de positieve energie uithalen."

NOS

Of iedereen fit is voor het duel tegen Turkije, wilden beide spelers nog niet verklappen. Schouten werd in de wedstrijd tegen Roemenië nog eerder naar de kant gehaald met lichte klachten, maar daar zijn geen zorgen over, vertelt de middenvelder.

"Ik had last van wat stijfheid. Daarom heb ik gisteren veel op de fiets gezeten, dat was niet ineens verdwenen. Maar ik heb gewoon alles meegetraind vandaag."

'Het moet beter om het Turkije lastig te maken'

Schouten speelde tegen Roemenië in de achtste finales, net als veel andere spelers, een goede wedstrijd. Het lijkt er dus op dat Oranje kan voortborduren op die wedstrijd, maar dat is niet helemaal zo, als we de PSV-middenvelder moeten geloven.

"Wij kunnen niet ons strijdplan tegen Roemenië copy-pasten tegen Turkije. Alles moet anders. Het is namelijk een totaal andere tegenstander. We moeten wel nog kritisch naar de wedstrijd tegen Roemenië kijken, want we weten dat het nog beter moet om het Turkije lastig te maken."

Persconferentie Ronald Koeman Bondscoach Ronald Koeman blikt vrijdag vooruit op de kwartfinalewedstrijd tegen Turkije. Dat doet hij vanaf 19.45 uur. De persconferentie van Koeman wordt live uitgezonden op NOS.nl en in de NOS-app.

Schouten hoopt dat Oranje op het scherpst van de snede speelt, maar daar kleeft voor de middenvelder zelf een risico aan. Bij een gele kaart is hij namelijk geschorst voor de halve finale.

"Ik had het liever niet gehad natuurlijk. Maar als ik een kaart moet pakken en het team gaat daardoor door naar de halve finale, dan pak ik hem natuurlijk. Want anders gaan we naar huis."

En dat terwijl de route naar de finale steeds korter wordt. Blind: "De loting is niet ongunstig geweest voor ons. Maar je moet de wedstrijden toch nog winnen. We moeten het elke wedstrijd weer zelf doen."