Veerman haakt geblesseerd af bij Oranje, Kluivert opgeroepen als vervanger

Oranje bij de NOS

Oranje speelt op zaterdagavond in Eindhoven tegen Bosnië en Herzegovina (20.45 uur) voor de Nations League. Volgende week dinsdag is Duitsland (20.45 uur) de tegenstander in de Johan Cruijff Arena. Die wedstrijd is ook voor de Nations League.

Beide wedstrijden zijn live te zien op NPO 1 en via de site en app van de NOS. Ook wordt er een liveblog bijgehouden en wordt er op NPO Radio 1 integraal verslag gedaan.