NOS Voetbal • vandaag, 08:33 PSV winnaar van de transferzomer? 'Kampioen kan ook leeggekocht worden'

Waar Ajax en Feyenoord mager vertegenwoordigd waren bij de uitreiking van de jaarlijkse Eredivsie Awards, liepen PSV'ers de blauwe loper bij De Fabrique in Utrecht nog net niet stuk. Nog één keer werd stilgestaan bij het ongekende successeizoen 2024/2025.

En dat uitgerekend op Deadline Day, de laatste dag van de transfermarkt. Technisch directeur Earnest Stewart was er niet. Die moest de transfers van verdediger Adamo Nagalo van Nordsjaelland en vleugelspeler Joel Ndala van Manchester City zien rond te maken.

PSV-aanvoerder Luuk de Jong was de man van de avond. Hij liep in het gezelschap van zijn vriendin en broer Siem met een glimlach rond. De spits kwam zijn prijs als topscorer ophalen, samen met Vangelis Pavlidis, en werd gekroond tot Speler van het Jaar.

'Heerlijke zomer gehad, geen stress'

Voor zo'n speler zou normaal gesproken veel belangstelling van andere clubs zijn, maar de 34-jarige De Jong denkt niet aan een transfer. "Haha, nee, zeker niet. Ik heb een heerlijk rustige zomer gehad. Geen stress, zoals de andere jongens. Ik hoop nog veel mooie jaren bij PSV te hebben."

Zomertransfers PSV In: Ryan Flamingo (FC Utrecht), Couhaib Driouech (Excelsior), Malik Tillman (Bayern München, was gehuurd), Sergiño Dest (FC Barcelona, was gehuurd), Fredrik Oppegård (Heracles Almelo, was verhuurd), Rick Karsdorp (transfervrij, AS Roma), Adamo Nagalo (Nordsjaelland) Uit: André Ramalho (Corinthians), Shurandy Sambo (Burnley), Boy Waterman (gestopt), Armel Bella-Kotchap (Southampton, was gehuurd), Patrick van Aanholt (was gehuurd van Galatasaray), Jason van Duiven (Lommel SK), Jordan Teze (AS Monaco)

Voor veel andere spelers van het kampioensteam was er deze zomer interesse, maar alleen Jordan Teze vertrok naar AS Monaco. PSV hield Olivier Boscagli, die naar Brighton & Hove Albion wilde, en Walter Benítez, die naar Atlético Madrid kon, binnenboord.

Ook Joey Veerman, Johan Bakayoko en Jerdy Schouten bleven in Eindhoven en dat doet De Jong deugd. "In Nederland weet je dat je als kampioen leeggekocht kan worden. Gelukkig is dat niet gebeurd. Als team kunnen we nu verder bouwen."

Algemeen directeur Marcel Brands nam bij de Awards-uitreiking de honneurs voor Stewart waar. Ook hij benadrukte het belang van het behouden van sleutelspelers, al was dat in het geval van Veerman en Schouten niet zo lastig.

Kijk hieronder naar de interviews met algemeen directeur Marcel Brands van PSV en spelersmakelaar Rob Jansen:

"Er komt altijd wel wat voorbij, maar zowel voor PSV als voor de jongens was het niet zo interessant dat er meer mogelijk was", zei Brands.

Bij Boscagli en Benítez lag het anders. "Uiteindelijk hebben we een goed gesprek gehad met die jongens", aldus Brands. "De aanbiedingen waren van zo'n niveau dat het onrealistisch was. Dat maak je duidelijk en dan zie je even teleurstelling."

De onvervulde vertrekwens van Boscagli en Benítez, een snel weer afgebroken staking zelfs van Teze. De transferperikelen bij PSV waren voelbaar in de kleedkamer. De Jong maakte er weleens grapjes over, maar soms was het serieus.

'Mensen beseffen niet hoe close we met elkaar zijn'

"Iedereen heeft een droom en ambitie", zei de spits. "Als het dan moeilijk wordt, doet dat iets met je. Dat snap ik helemaal. Uiteindelijk moet ik Olivier en Walter complimenten geven dat ze keihard zijn blijven werken voor PSV."

De Jong heeft zijn buitenlandse avontuurtjes wel gehad, bij Borussia Mönchengladbach, Newcastle United, Sevilla en FC Barcelona. "Zelf heb ik ook die stappen gezet", zegt De Jong. "Ik zal nooit tegen iemand anders zeggen dat hij dat niet moet doen."

Johan Bakayoko wil niet van onrust in de kleedkamer spreken: "Mensen beseffen niet hoe close we met elkaar zijn. We kunnen heel open tegen elkaar zijn en zeggen wat we willen. Dat maakt het makkelijk. We maken weer plezier."

Bakayoko is zo'n speler die een transfer had kunnen maken. Hij werd gisteravond in Utrecht uitgeroepen tot Talent van het Jaar.

"Misschien was het niet de juiste tijd voor sommige clubs en misschien is het niet wat ik wil", verklaarde de 21-jarige aanvaller. "Naar Saudi-Arabië wil ik nu niet. Ik wil spelen voor een club in de Champions League en ik wil om het kampioenschap spelen."

"Daar ben ik nu", voegde hij eraan toe. De Belg wil zijn contract, dat loopt tot medio 2026, zelfs verlengen.

'Zijn beter geworden, maar moeten het laten zien'

Met het vertrek van Jordan Teze en de blessures bij Mauro Júnior, Armando Obispo en Sergiño Dest was het aanbod aan verdedigers bij het begin van dit seizoen beperkt.

Sepp van den Berg was lang het belangrijkste doelwit van PSV op de transfermarkt. De vraagprijs voor de 22-jarige Nederlandse verdediger van Liverpool bleek uiteindelijk veel te hoog. Premier League-club Brentford betaalde voor hem ongeveer 29 miljoen euro.

"Als club heeft PSV hoog ingezet", zegt Luuk de Jong. "Niet alles is gelukt, maar we hebben veel kwaliteiten om een goed seizoen te draaien. Ik denk dat we beter zijn geworden. De uitdaging is om dat te laten zien."