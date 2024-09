PSV wint van Go Ahead en blijft zonder puntenverlies, De Jong valt uit met blessure

Bekijk de samenvatting van PSV - Go Ahead Eagles

PSV heeft opnieuw een overtuigende overwinning geboekt in de eredivisie: in eigen huis werd Go Ahead Eagles met 3-0 verslagen. De Eindhovenaren scoorden voor het 54ste eredivisieduel op rij en evenaarden daarmee het record dat ze zelf vestigden tussen oktober 2014 en maart 2016.