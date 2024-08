PSV maakt komst Karsdorp bekend: rechtsback tekent voor één jaar

PSV heeft de komst van Rick Karsdorp bevestigd. De 29-jarige rechtsback, die gisteren al was gearriveerd in Eindhoven, tekende een contract tot het einde van dit seizoen met een optie voor nog een jaar.

Karsdorp stapte in 2017 van Feyenoord over naar AS Roma en bleef sinds die tijd onder contract in Italië. In het seizoen 2019/2020 keerde hij op huurbasis even terug bij Feyenoord.