Bosz sprak met gefrustreerde Lang: 'Hij schaamde zich voor zijn gedrag'

PSV-aanvaller Noa Lang heeft deze week tijdens een gesprek met Peter Bosz spijt betuigd voor zijn gedrag tijdens Almere City-PSV (1-7). "Hij schaamde zich. Vooral omdat hij dacht dat hij dit gedrag achter zich had gelaten", vertelde trainer Bosz.

Lang werd afgelopen zaterdag tot zijn ongenoegen na 62 minuten naar de kant gehaald. Hij botvierde zijn frustraties daarna op een microfoon en een krat met waterflessen.

De voetballer zag later in dat hij dit beter niet had kunnen doen. "Hij zei: 'ik ben 25 en inmiddels vader, dit moet ik niet doen. En toch gebeurde het, dat vond ik verschrikkelijk'. Toen was het voor mij ook einde gesprek, want dit was ook wat ik wilde horen", legde Bosz uit.

'Waarom komt dit gedrag vandaan?'

De trainer van PSV nam het initiatief om Lang te spreken. "Veel mensen veroordeelden zijn gedrag, ik ook. Maar het is interessanter om te zien: waarom komt dit gedrag vandaan? Is Noa een etterbak of klootzak? Daar geloof ik totaal niet in, want daar geloof ik niet in."

"Hij is namelijk een jongen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat zie ik hierin terug. Natuurlijk, zijn gedrag is belachelijk. Maar het is wel iets anders dan wat sommige mensen hebben gesuggereerd", benadrukte Bosz.

Lang stond in het kampioensjaar van PSV grotendeels langs de kant vanwege een hardnekkige hamstringblessure. Hij maakte deze zomer zijn rentree, maar kon nog niet zijn stempel op de ploeg van Bosz drukken.

De voetballer miste door zijn blessureleed ook het EK voetbal in Duitsland en heeft zijn plaats in de selectie van het Nederlands elftal inmiddels verloren.

PSV, dat na drie eredivisiespeelronden nog zonder puntenverlies is, speelt komende zondag de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.