NOS Voetbal • vandaag, 21:55 Onverstoorbaar PSV nog foutloos na eclatante zege bij Almere City: 1-7

4:38 Bekijk de samenvatting van Almere City FC - PSV

PSV is na drie duels nog zonder puntenverlies in het nieuwe eredivisieseizoen. De Eindhovenaren hadden zaterdagavond weinig moeite met Almere City en boekten een eclatante zege: 1-7.

Al binnen een kwartier stond PSV in Flevoland op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Guus Til en Luuk de Jong. Na rust bracht Almere de spanning kort terug in de wedstrijd door een goal van Kornelius Hansen, maar de bezoekers liepen in het laatste halfuur uit naar een grote score.

PSV won de eerste drie eredivisieduels van dit seizoen allemaal (doelsaldo: 15-3) en staat dus op negen punten. Almere City verloor juist alles en staat puntloos onderaan in de eredivisie (doelsaldo: 1-11).

Bliksemstart

PSV trad aan met een enigszins gemankeerde basisopstelling. Jerdy Schouten, die in de nadrukkelijke belangstelling schijnt te staan van Napoli, en Johan Bakayoko onbraken vanwege blessures. Verder bestierden Fredrik Oppegard en Richard Ledezma vanwege personele problemen de backposities.

Desondanks liet PSV al vroeg in het duel weten dat er voor Almere City weinig te halen viel. Til had na twee minuten al een 'waarschuwingsschot' gelost dat gestopt werd, maar na tien minuten was het wel raak. Het was een typische Til-goal: hij was alert in het strafschopgebied na een lage voorzet van Noa Lang.

Kort daarna scoorde aanvoerder De Jong, een knappe volley uit een corner van Joey Veerman, waarmee PSV op rozen zat.

Pro Shots Guus Til en Noa Lang

Toch leek het kort na rust nog even spannend te worden toen Almere-aanvaller Kornelius Hansen de aansluitingstreffer maakte. Hij kapte en draaide zich goed vrij in het strafschopgebied, om bekeken af te maken. Het was het eerste eredivisiedoelpunt voor Almere dit eredivisieseizoen.

Het bleek slechts een kort moment van hoop voor de thuisploeg. PSV had geen genade met de Flevolanders en liep uit naar een grote score in het laatste halfuur.

De ingevallen Couhaib Driouech, die vorige week al scoorde bij zijn debuut voor PSV, zette de 1-3 op het bord met een prima volley, waarna Malik Tillman er ook 1-4 van maakte.

Toch Pepi

Daarna leek de eveneens ingevallen Ricardo Pepi ook zijn doelpunt mee te pakken, maar de herhaling wees uit dat het een eigen doelpunt was van Almere-speler Theo Barbet.

Nadat Hirving Lozano had gescoord, zijn derde treffer van het seizoen waarmee hij momenteel topscorer is van de eredivisie, kreeg Pepi zijn treffer alsnog. Op aangeven van Driouech maakte hij als een echte spits af en bepaalde hij de eindstand op 1-7.