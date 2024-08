Pro Shots Sepp van den Berg namens Liverpool in de voorbereiding

NOS Voetbal • vandaag, 20:34 PSV-target Van den Berg voor miljoenenbedrag naar Brentford, Zwolle profiteert mee

Sepp van den Berg is gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Premier League-club Brentford. De Nederlandse verdediger komt over van het Liverpool van Arne Slot en heeft voor vijf jaar getekend bij 'The Bees.' Vorig seizoen speelde hij op huurbasis voor het Duitse FSV Mainz.

Naar verluidt betaalt Brentford ongeveer 29 miljoen euro voor de 22-jarige Van den Berg, die in de voorbereiding op het nieuwe seizoen de kans kreeg van Arne Slot in het eerste elftal van Liverpool. Het is hem dus niet gelukt een plaats in de Liverpool-selectie af te dwingen.

Thomas Frank, de nieuwe trainer van Van den Berg, is tevreden met de aanwinst. "Hij past binnen de manier waarop we willen spelen: Sepp heeft snelheid en een goed spelinzicht, en is goed in de opbouw en met zijn defensieve acties."

PSV moet schakelen, PEC Zwolle profiteert mee

Ook PSV werd nadrukkelijk genoemd als nieuwe werkgever van Van den Berg. De Eindhovenaren zijn op zoek naar defensieve versterkingen en moeten nu doorschakelen.

Barcelona-speler Mika Faye was een andere optie voor PSV, maar de 20-jarige Senegalees zou inmiddels akkoord zijn met het Franse Rennes.

In Zwolle zal met tevredenheid kennis worden genomen van de transfer van Van den Berg. PEC had bij de verkoop aan Liverpool een doorverkooppercentage bedongen, dat de club nu enkele miljoenen oplevert.