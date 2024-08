AFP Vreugde bij de spelers van Liverpool

NOS Voetbal • vandaag, 15:27 • Aangepast vandaag, 18:20 Liverpool verslaat Ipswich bij debuut Slot, ook winnende start Wieffer bij Brighton

Arne Slot is zijn Premier League-avontuur begonnen met een 2-0 zege bij Ipswich Town. Na een roestige eerste helft zag de opvolger van Jürgen Klopp bij Liverpool zijn ploeg in de beginfase van de tweede helft het verschil maken.

Arsenal begon het nieuwe seizoen met een zege op Wolverhampton Wanderers (2-0) en ook Mats Wieffer, die net als trainer Slot Feyenoord verruilde voor de Premier League, won bij zijn debuut. De middenvelder speelde de hele wedstrijd voor Brighton & Hove Albion en gaf een assist in de zege bij Everton (0-3).

Van Dijk en Gravenberch

In zijn eerste Premier League-duel ruimde Slot een basisplaats in voor Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch. Cody Gakpo begon op de bank en viel in de 79ste minuut in.

Na opeenvolgende promoties mag Ipswich Town het dit seizoen voor het eerst sinds 2002 weer eens proberen op het hoogste niveau. Er was geen sprake van koudwatervrees bij de ploeg van trainer Kieran McKenna, die op de tribune gesteund werd door superfan en aandeelhouder Ed Sheeran.

Pro Shots Arne Slot roept Andy Robertson bij zich

Ipswich presenteerde zich als dappere uitdager die niet bang is om de aanval op te zoeken. Bij vlagen had Liverpool moeite met de druk van de thuisploeg.

Dat resulteerde in de eerste helft in gevaarlijke momenten van Ipswich via Jacob Greaves en Omari Hutchinson, maar Liverpool-keeper Alisson Becker kwam niet in de problemen.

Kopzorgen

De bezoekers oogden onwennig, inefficiënt en noteerden voor rust zelfs geen enkel schot op doel. De roestige start van Liverpool zorgde voor kopzorgen langs de zijlijn, waar Slot druk gebarend zijn spelers bij zich riep voor nadere instructies. Hij had zich zijn eerste 45 minuten in de Premier League waarschijnlijk anders voorgesteld, zeker tegen een ploeg die net gepromoveerd is.

Slot zal de rust hebben aangegrepen om zijn spelers op scherp te zetten, want na de pauze begon het plots te lopen bij Liverpool. In de 57ste minuut leek Liverpool een penalty te verdienen, nadat Luis Diaz vlak voor de goal onderuit werd gehaald door Ipswich-keeper Christian Walton.

De arbiter liet het gaan. Vorig seizoen zou dezelfde situatie vaker wel dan niet tot een VAR-ingreep hebben geleid, maar de Premier League hanteert dit seizoen strengere regels wat betreft de videoscheidsrechter. Het is voortaan de bedoeling dat die alleen nog maar bij overduidelijke fouten ingrijpt.

ANP Alexis Mac Allister (Liverpool) geeft voor

De niet-gegeven strafschop was drie minuten later alweer vergeten, toen Diogo Jota zijn ploeg alsnog op voorsprong zette na een vlotte aanval. Op aangeven van Mo Salah kon de Portugees van dichtbij de openingstreffer binnenschuiven.

Nog geen vijf minuten later was het Salah zelf die een doelpunt kon bijschrijven en Liverpool daarmee op 2-0 zette. In zijn 350ste wedstrijd voor Liverpool zette hij daarmee een fraai record op zijn naam.

De Egyptenaar is nu de enige Premier League-speler die negen keer trefzeker is geweest in de eerste wedstrijd van het seizoen. Tot vandaag deelde hij het record met Frank Lampard, Wayne Rooney en Alan Shearer.

NOS

Arsenal simpel langs Wolves

Arsenal won door doelpunten van Kai Havertz voor rust en Bukayo Saka in de tweede helft met 2-0 van Wolverhampton Wanderers. Een gevaarlijke kopbal van Jorgen Strand Larsen, voormalig spits van FC Groningen, was het enige spannende moment voor de Londenaren.

Twintig minuten voor tijd viel Jurriën Timber in bij de Londenaren. De verdediger kwam door een zware knieblessure vorig seizoen tot slechts 71 minuten bij de nummer twee van de Premier League. In blessuretijd moest doelman David Raya ingrijpen na een wankel moment van de 15-voudig Oranje-international.

Bij Brighton stonden naast Wieffer ook landgenoot Joël Veltman en Yankuba Minteh (vorig seizoen ook speler van Feyenoord) in de basis. Wieffer onderschepte bij een 0-1 stand de bal op het middenveld en bediende Danny Welbeck, die onbedreigd richting de zestien dribbelde en raak schoot. Na een rode kaart van Everton-veteraan Ashley Young (39) liep Brighton ook nog uit naar 0-3.