AFP Arne Slot

NOS Voetbal • vandaag, 05:45 Grote schoenen te vullen in Liverpool: 'Klopp was theatraal, Slot iets soberder'

Veel ogen in Engeland zijn gericht op Arne Slot als Liverpool vandaag om 13.30 uur begint aan zijn nieuwe seizoen in de Premier League. De Nederlandse trainer, die begint met een uitwedstrijd bij het gepromoveerde Ipswich Town, moet bij Liverpool de schoenen vullen van de Duitser Jürgen Klopp. En dat zijn grote schoenen.

"Veel fans vinden het nog een beetje moeilijk. Het vertrek van Klopp is zo vers. De wonden zijn nog niet helemaal geheeld", zegt James Worthy over het sentiment in de stad rond de van Feyenoord overgekomen trainer.

Worthy is journalist, schrijver van het boek 'Liverpool: Over een stad, een club & een vader' en kenner van de club die in negen seizoenen onder de Duitse trainer Klopp weer prijzen won, met de Champions League in 2019 en de landstitel in 2020 als hoogtepunten.

Worthy: "De meeste fans blijven de wonden ook open pulken. Hoe volg je een halfgod op?"

AFP Arne Slot en Liverpool-keeper Alisson Becker

Liverpool, dat afgelopen seizoen in de spannende titelrace moest afhaken en derde werd achter Manchester City en Arsenal, heeft in de zomermaanden geen opvallende versterkingen gehaald, maar raakte ook geen belangrijke spelers kwijt.

"Ik kijk met een glimlach naar de transferperikelen van Liverpool. Het gaat al jaren zo", lacht Worthy. "Ik heb een bijzonder rijke vriend die in Schotland woont en die zegt altijd dat hij zo rijk blijft, omdat hij elke dag een magnetronmaaltijd eet. Hij bezoekt nooit een duur restaurant."

Appelsapje aan de bar

"Liverpool is net als die vriend", meent Worthy. "Terwijl alle grote clubs champagne staan te drinken op de dansvloer, staat Liverpool met een appelsapje aan de bar. Ik vind het eigenlijk ook wel mooi. Het heeft naar mijn mening ook weinig met zuinigheid te maken, maar puur met tevredenheid. Alleen City en Real hebben naar mijn mening een sterkere basiself dan Liverpool."

Toch gaat hij Joël Matip (nog geen nieuwe club) en Thiago Alcântara (gestopt) wel enorm missen. "Matip hoorde bij het meubilair en Thiago was die wonderschone lamp die het maar heel af en doe deed."

ANP Arne Slot op het trainingsveld

In de voorbereiding won Liverpool vier van de vijf duels, waaronder thuis met 2-1 van Arsenal en uit met 3-0 bij Manchester United. Gevraagd naar welke indruk de club tot nu toe op Worthy heeft gemaakt, zegt hij: "Een bijzonder goede. Je kunt echt zien dat Slot ergens mee bezig is."

"Het voetbal onder Klopp was magistraal, maar we kregen altijd wel een paar goals tegen. De stijl van Klopp was bij vlagen onnodig episch. Soms had ik het gevoel dat hij meer om het maken van herinneringen gaf dan om het winnen van wedstrijden."

"Slot is iets soberder. Klopp was een powerballad uit 1986. Meeslepend en theatraal. Alles draaide bij hem om het uitlokken van een gevoel. Slot is niet zo van de toeters en bellen. Slot is gewoon een winnaar. Ik ben zeer van hem onder de indruk."

Perfecte opvolger

Het is ook om Slot dat Worthy zin heeft in een nieuwe aanvalspoging op de troon van Manchester City: "Ik heb vooral heel erg zin in een nieuw avontuur. Klopp was echt op. Alle fans gunnen hem de rust die hij nu ervaart. Slot zou weleens de perfecte opvolger kunnen zijn. Het zijn grote schoenen om te vullen, maar zijn tenen worden ongetwijfeld langer als de fans van Liverpool hem toe gaan zingen."

Wat denkt de voetbalromanticus over de kansen van Liverpool in de Premier League en Champions League? "Mijn hart zegt dat ze alles kunnen winnen, maar mijn hoofd zegt andere dingen. Real Madrid was zonder Kylian Mbappé ook al de beste club van de wereld. City en Real zijn de twee beste clubs met de twee beste trainers. Het zijn geen charmante clubs, maar het is niet anders. Mijn hart staat gewoon aan de bar met een appelsapje te dromen."

Arne Slot ging een dag voor zijn debuut als Liverpool-trainer ook in op het 'bescheiden' transferbeleid:

