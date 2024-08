Slot en Liverpool delen tik uit in laatste oefenduel aan Ten Hags United

Coach Hansi Flick heeft zijn eerste duel met Real Madrid als trainer van Barcelona gewonnen. In een 'oefen-Clásico' in het Amerikaanse East Rutherford in New Jersey waren de Catalanen met 2-1 te sterk voor de Spaanse landskampioen.

Pau Victor zorgde voor beide doelpunten voor de ploeg van Flick. Nico Paz maakte in de slotfase het doelpunt voor de Madrilenen.

Bij Barcelona ontbrak Frenkie de Jong nog. Sterspelers Kylian Mbappé en Jude Bellingham waren er bij Real niet bij.