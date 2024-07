Heitinga wordt Slots assistent bij Liverpool, ondanks verleden bij rivaal Everton

John Heitinga wordt definitief de assistent-trainer van Arne Slot bij Liverpool. De 40-jarige Heitinga was al enige tijd in onderhandeling met de Engelse topclub, die zijn komst nu heeft bevestigd.

Rivaal

De overgang van Heitinga is opmerkelijk, in die zin dat hij jarenlang voor rivaal en stadgenoot Everton speelde. Heitinga werkte afgelopen seizoen al als assistent-trainer in de Premier League, bij West Ham United. Daarvoor werkte hij als trainer in de jeugd bij Ajax.