ANP Zirkzee viert zijn goal

NOS Voetbal • vandaag, 22:59 Droomdebuut Zirkzee bij Manchester United met winnende goal vlak voor tijd

Joshua Zirkzee heeft een droomdebuut beleefd voor Manchester United. Op een vol Old Trafford maakte de Nederlandse spits vlak voor tijd de enige goal van de wedstrijd tegen Fulham op de eerste speeldag van dit Premier League-seizoen (1-0).

Zirkzee was na zestig minuten ingevallen en kwam aanvankelijk weinig in het spel voor. Na 87 minuten was hij echter zeer attent bij een voorzet van Alejandro Garnacho: met zijn linkervoet werkte hij de bal achter de keeper.

Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt maakten eveneens hun debuut voor Manchester United. Zij werden deze week allebei aangetrokken door de Engelse topclub. Mazraoui begon in de basis en speelde een degelijke wedstrijd, De Ligt kwam tien minuten voor tijd als invaller in het veld.

Pro Shots Mazraoui verovert de bal met een tackle

Erik ten Hag had eerder al aangegeven dat zijn ploeg eigenlijk nog niet klaar was voor de competitiestart. Door interlandverplichtingen van veel spelers had de Nederlander de gehele voorbereiding niet de beschikking gehad over een complete selectie.

Of dat de reden was van de stroeve start van Manchester United is gissen, maar overtuigend was het spel van de 'Red Devils' niet. De ploeg van Ten Hag creëerde slechts moeizaam kansen en was regelmatig kwetsbaar bij counters van Fulham.

De grootste kans was lange tijd voor Bruno Fernandes, die vlak voor rust alleen voor de keeper werd gezet door Casemiro. Het lage schot van de Portugees werd echter gekeerd door Fulham-doelman Bernd Leno.

Heldenrol Zirkzee

De wedstrijd leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, tot het moment van Zirkzee vlak voor tijd. Met zijn spitsendoelpunt liet hij Old Trafford ontploffen van vreugde.

Daarmee begint Manchester United met een driepunter aan het nieuwe seizoen en nam het revanche voor het vorige thuisduel met Fulham, dat vorig seizoen pijnlijk met 1-2 verloren ging.