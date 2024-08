De enclave van Ten Hag bij United: 332 miljoen euro aan oude bekenden

Na het aantrekken van Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui heeft coach Erik ten Hag bij Manchester United een aardig elftal van oude bekenden opgebouwd. Fans van United maken al grappen over het 'hernieuwde Ajax' dat zich op Old Trafford lijkt te vestigen na de komst van de twee ex-Ajacieden.

Sinds zijn aantreden bij de gevallen topclub heeft Ten Hag ongeveer 332 miljoen euro uitgegeven aan spelers met wie hij eerder samenwerkte bij Ajax, of aan spelers en stafleden met een achtergrond in het Nederlandse voetbal.

Van Ajax uiteindelijk naar United

Ook Christian Eriksen werd dat jaar gratis overgenomen van Brentford. Hoewel de Deen nog nooit onder Ten Hag had gespeeld, genoot hij zijn opleiding wel bij Ajax, de club waar hij later zijn doorbraak beleefde.

Nederlandse school

Vorig jaar werd Sofyan Amrabat (9 miljoen) gehuurd, een speler die Ten Hag goed kent uit hun gezamenlijke tijd bij FC Utrecht. In de winter van 2023, toen United behoefte had aan een spits, werd tot ieders verrassing Wout Weghorst (2,96 miljoen huur) gehaald. De eerste aankoop van Ten Hag in de Premier League was voormalig Feyenoord-back Tyrell Malacia (15 miljoen).